Immobilier : Century 21 collecte vos jouets pour Noël

Des jouets inutilisés peuvent encore faire des heureux. En novembre, les agences Century 21 collectent vos jouets en bon état pour les offrir à des enfants de familles modestes.

Des jouets délaissés dans un placard peuvent encore faire plaisir à d’autres enfants. Pendant le mois de novembre, déposez vos jouets -en bon état- et auxquels vous souhaitez donner une seconde vie dans les agences Century 21 participantes à l’opération « Devenez Père Noël en novembre ». Cette collecte nationale revient pour une 14e édition, au bénéfice des enfants de familles modestes.

Newsletter MySweetimmo

Le principe est simple : apportez dans une agence Century 21 les jouets dont vous souhaitez vous séparer. Avant de vous déplacer, contactez l’agence proche de chez vous pour vérifier sa participation à l’opération « Devenez Père Noël en novembre », ses horaires de dépôt et les modalités pratiques de la collecte.

Les jouets doivent être en bon état pour pouvoir être offerts à nouveau. Si vous avez un doute sur un don, demandez à l’équipe de l’agence de vous aider.

L’opération se déroule pendant le mois de novembre. Pour les familles qui font du tri avant les fêtes, elle permet de donner une seconde vie aux jouets devenus inutilisés.

À lire aussi À Lyon, le ralentissement du marché de bureaux profite aux entreprises

Plus de 6 millions de jouets redistribués depuis 2013

Depuis le lancement de l’opération en 2013, plus de 6 millions de jouets ont été collectés et redistribués, selon Century 21.

La dernière collecte avait réuni 682 350 jouets en novembre 2025, grâce à la mobilisation de 908 agences. Comme le détaillait notre bilan de la collecte Century 21 de 2025, les dons avaient été recueillis au profit d’associations locales intervenant auprès d’enfants défavorisés ou hospitalisés.

À lire aussi Immobilier : Casavo vise jusqu’à 10 rachats de réseaux en France en 2027

Les agences immobilières servent aussi de points de collecte

Century 21 compte 945 agences réparties dans l’Hexagone. La collecte des jouets repose sur les structures participantes et sur les relations que les professionnels entretiennent avec les habitants de leur secteur.

D’autres réseaux immobiliers ont également utilisé leurs agences pour recueillir des dons. Début 2026, 108 agences Foncia ont participé à l’opération Pièces Jaunes, au bénéfice de l’accueil des enfants hospitalisés et de leurs proches. La Fondation l’Adresse a, de son côté, annoncé plus de 102 000 euros collectés pour Octobre Rose 2025, destinés à des associations accompagnant les femmes touchées par le cancer du sein.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements