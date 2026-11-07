Immobilier : Century 21 collecte vos jouets pour Noël
Des jouets inutilisés peuvent encore faire des heureux. En novembre, les agences Century 21 collectent vos jouets en bon état pour les offrir à des enfants de familles modestes.
- Century 21 organise sa 14e collecte nationale et annonce avoir déjà collecté et redistribué plus de 6 millions de jouets depuis 2013.
- Les agences Century 21 collectent des jouets pendant le mois de novembre 2026 pour les offrir à des enfants de familles modestes.
- Les habitants peuvent déposer les jouets auxquels ils souhaitent donner une seconde vie dans les agences Century 21 à condition qu’ils soient en bon état.
Des jouets délaissés dans un placard peuvent encore faire plaisir à d’autres enfants. Pendant le mois de novembre, déposez vos jouets -en bon état- et auxquels vous souhaitez donner une seconde vie dans les agences Century 21 participantes à l’opération « Devenez Père Noël en novembre ». Cette collecte nationale revient pour une 14e édition, au bénéfice des enfants de familles modestes.
Comment donner ses jouets ?
Le principe est simple : apportez dans une agence Century 21 les jouets dont vous souhaitez vous séparer. Avant de vous déplacer, contactez l’agence proche de chez vous pour vérifier sa participation à l’opération « Devenez Père Noël en novembre », ses horaires de dépôt et les modalités pratiques de la collecte.
Les jouets doivent être en bon état pour pouvoir être offerts à nouveau. Si vous avez un doute sur un don, demandez à l’équipe de l’agence de vous aider.
L’opération se déroule pendant le mois de novembre. Pour les familles qui font du tri avant les fêtes, elle permet de donner une seconde vie aux jouets devenus inutilisés.
Plus de 6 millions de jouets redistribués depuis 2013
Depuis le lancement de l’opération en 2013, plus de 6 millions de jouets ont été collectés et redistribués, selon Century 21.
La dernière collecte avait réuni 682 350 jouets en novembre 2025, grâce à la mobilisation de 908 agences. Comme le détaillait notre bilan de la collecte Century 21 de 2025, les dons avaient été recueillis au profit d’associations locales intervenant auprès d’enfants défavorisés ou hospitalisés.
Les agences immobilières servent aussi de points de collecte
Century 21 compte 945 agences réparties dans l’Hexagone. La collecte des jouets repose sur les structures participantes et sur les relations que les professionnels entretiennent avec les habitants de leur secteur.
D’autres réseaux immobiliers ont également utilisé leurs agences pour recueillir des dons. Début 2026, 108 agences Foncia ont participé à l’opération Pièces Jaunes, au bénéfice de l’accueil des enfants hospitalisés et de leurs proches. La Fondation l’Adresse a, de son côté, annoncé plus de 102 000 euros collectés pour Octobre Rose 2025, destinés à des associations accompagnant les femmes touchées par le cancer du sein.