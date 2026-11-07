Immobilier : +62 % de mandats exclusifs pour les élèves de Guy Hoquet

Le Bachelor Vendeur Expert de Guy Hoquet a accueilli sa deuxième promotion le 2 novembre à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Vingt conseillers intègrent la formation, après une hausse moyenne de 62 % des mandats exclusifs signés par les premiers apprenants, selon le réseau.

Les mandats exclusifs progressent chez les premiers apprenants du Bachelor Vendeur Expert de Guy Hoquet. Selon le réseau, leur nombre moyen de mandats de vente exclusifs signés a augmenté de 62 % entre janvier et octobre 2026, par rapport aux dix premiers mois de 2025. Leur chiffre d’affaires moyen progresse, lui, de 7 %.

C’est avec ce premier bilan que la GH Business School a accueilli sa deuxième promotion, le 2 novembre à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Vingt conseillers, salariés ou indépendants, commencent un parcours de quatorze mois tout en poursuivant leur activité en agence.

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Une progression mesurée sur dix mois

Lancée en décembre 2025, la première promotion présente désormais des résultats couvrant les dix premiers mois de 2026. Les hausses annoncées concernent les apprenants du Bachelor, et non l’ensemble des conseillers du réseau.

Le mandat exclusif occupe une place centrale dans ce bilan. Pour le vendeur, ce contrat consiste à confier la commercialisation de son bien à une seule agence, selon les conditions prévues au mandat. Notre guide explique les différences entre mandat simple et mandat exclusif.

Ces résultats actualisent le premier bilan du Bachelor Guy Hoquet publié en juillet, qui portait sur une période plus courte.

Les apprenants interrogés à mi-parcours plébiscitent le parcours : 8,6/10 de satisfaction globale, 95 % le jugent différenciant

pour le réseau et 89 % estiment son rythme compatible avec leur activité en agence.

Quatorze mois de formation sans quitter l’agence

Le Bachelor Vendeur Expert prépare à un titre professionnel de niveau 6 inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, correspondant à un niveau bac+3. Il est proposé par la GH Business School et construit avec Mastora Sales Academy.

Le programme comprend quatre blocs de compétences, de la stratégie commerciale locale à la négociation et à la fidélisation des clients. Les participants suivent une demi-journée de cours à distance chaque semaine, deux semaines de formation en présentiel et un accompagnement individuel.

La deuxième promotion réunit des jeunes en apprentissage, des professionnels expérimentés et des personnes en reconversion. Après l’accueil du 2 novembre, la première journée de formation s’est tenue le 3 novembre.

Apprendre à expliquer ses honoraires

La rentrée a aussi été consacrée à une question concrète : comment défendre le prix de son service face à un client qui demande une remise ? Michaël Aguilar, spécialiste de la vente et parrain de l’école, a animé une conférence intitulée « Marge ou crève ! ».

Pour les conseillers immobiliers, l’enjeu consiste à expliquer ce que couvrent leurs honoraires : l’estimation, l’accompagnement de la vente, la sécurisation du parcours et le suivi jusqu’à la signature.

« Un bon conseiller ne baisse pas ses honoraires au premier froncement de sourcil : il sait expliquer ce qu’il apporte», souligne Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

« Le prix n’est presque jamais le vrai sujet. Ce qui compte, c’est la valeur que le client perçoit, et la confiance du conseiller qui la porte», ajoute Michaël Aguilar, conférencier et parrain de la GH Business School.

Cette rentrée prolonge la place donnée à la formation par le réseau, également défendue par Stéphane Fritz dans sa tribune sur la formation initiale des négociateurs immobiliers.

Un financement possible jusqu’à 100 %

Guy Hoquet annonce une prise en charge pouvant atteindre 100 % du coût de la formation, selon le statut du participant et sous réserve d’acceptation du dossier. Les solutions présentées passent par l’alternance pour les salariés et par un financement de formation professionnelle pour les indépendants.

Créée en septembre 2025, la GH Business School propose aussi, depuis février 2026, un MBA Executive destiné aux dirigeants d’agence. Elle accompagne également la validation des acquis de l’expérience, qui permet de faire reconnaître les compétences acquises au cours de sa carrière. Son dispositif a reçu le Grand Prix d’Excellence de la Formation Interne 2025/2026 aux Trophées de la Franchise et des Partenariats de l’IREF.

Une troisième promotion du Bachelor Vendeur Expert est prévue en novembre 2027. Les agences du réseau et les candidats souhaitant rejoindre Guy Hoquet peuvent déjà manifester leur intérêt.

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