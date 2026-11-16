Immobilier : Ces 5 villes où les maisons se vendent à moins de 1 100 €/m²

Acheter une maison à moins de 1 100 €/m², c’est encore possible. Mais dans quelles villes ? Une enquête de MaValeur, fondée sur les ventes réellement conclues en 2024 et 2025, révèle les communes les moins chères de France. Avec des écarts de prix spectaculaires.

Une maison à moins de 100 000 euros ? Dans certaines villes françaises, ce budget reste envisageable. À Denain, dans le Nord, le prix médian des maisons vendues en 2024 et 2025 s’établit à 868 euros le mètre carré. À Boulogne-Billancourt, il atteint 12 811 euros. Un écart de près de quinze fois, calculé sur les transactions réellement conclues, pas sur les prix affichés dans les annonces.

Le classement publié par MaValeur repose sur les données Demandes de valeurs foncières (DVF) de la Direction générale des finances publiques. Il couvre 465 communes de plus de 20 000 habitants, avec des classements distincts pour les maisons et les appartements. Les montants indiqués sont des prix médians : la moitié des ventes se situe au-dessous de ce niveau, l’autre moitié au-dessus.

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Denain, Vierzon, Maubeuge : les maisons les moins chères de France

Denain arrive en tête avec 868 €/m², calculés sur 320 ventes. Vierzon suit à 1 000 €/m², devant Maubeuge (1 064 €/m²), Saint-Quentin (1 090 €/m²) et Montluçon (1 091 €/m²). Ces cinq communes sont les seules du top 10 à afficher un prix médian inférieur à 1 100 €/m².

Voici les dix villes les moins chères pour acheter une maison, selon le palmarès de MaValeur :

Rang Ville Prix médian au m² Ventes 2024-2025 1 Denain (Nord) 868 € 320 2 Vierzon (Cher) 1 000 € 480 3 Maubeuge (Nord) 1 064 € 331 4 Saint-Quentin (Aisne) 1 090 € 955 5 Montluçon (Allier) 1 091 € 455 6 Laon (Aisne) 1 209 € 256 7 Le Creusot (Saône-et-Loire) 1 218 € 184 8 Saint-Dizier (Haute-Marne) 1 264 € 302 9 Châtellerault (Vienne) 1 267 € 548 10 Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) 1 286 € 296 Source : MaValeur, d’après la base DVF de la DGFiP. Prix médians des maisons vendues en 2024 et 2025, dans les communes de plus de 20 000 habitants comptant au moins 50 ventes.

À Denain, une maison de 100 m² représenterait ainsi 86 800 euros au prix médian relevé. Mais il ne s’agit que d’un calcul indicatif : l’emplacement, l’état du logement, la surface du terrain et les travaux éventuels peuvent changer considérablement la facture. Les frais d’acquisition s’ajoutent au prix de vente.

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Montluçon sous les 700 €/m² pour les appartements

Pour les appartements, le classement est différent. Montluçon affiche le prix médian le plus bas, à 674 €/m², devant Saint-Étienne-du-Rouvray (890 €/m²) et Vierzon (896 €/m²). Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Saint-Étienne apparaît comme la moins chère pour un appartement, à 1 192 €/m². Pour une maison, c’est Limoges qui arrive en tête de cette catégorie de grandes villes, avec 1 865 €/m².

À l’autre bout du palmarès, Boulogne-Billancourt atteint 12 811 €/m² pour les maisons, devant Vincennes (10 965 €/m²) et Saint-Cloud (9 833 €/m²). Pour les appartements, Neuilly-sur-Seine affiche une médiane de 10 385 €/m². Les écarts de pouvoir d’achat immobilier sont donc considérables d’une commune à l’autre.

Un prix d’achat faible ne suffit pourtant pas à faire une bonne affaire. Avant d’acheter, il faut examiner l’état du bien, le quartier, les transports et les services. Pour un investissement locatif, la demande des locataires et les perspectives de revente comptent autant que le prix au mètre carré.

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Des prix réellement signés, mais pas ceux du marché aujourd’hui

L’étude s’appuie sur 149 817 ventes de maisons et 370 600 ventes d’appartements conclues en 2024 et 2025. Une ville n’est classée, pour chaque type de logement, qu’à partir de 50 transactions sur ces deux années. Le palmarès porte sur 449 communes pour les maisons et 448 pour les appartements, parmi 465 villes étudiées.Ces prix médians décrivent les biens qui se sont effectivement vendus et ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer la hausse ou la baisse des prix.

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