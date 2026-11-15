Immobilier Frontignan : 105 logements pour réunir jeunes et seniors

À Frontignan la Peyrade, la résidence Dolce Vita réunira seniors, jeunes actifs et familles dans 105 logements sociaux, avec un potager partagé, un club-house et un terrain de pétanque. Livraison prévue en 2028.

Vivre chez soi tout en ayant des occasions de retrouver ses voisins : c’est l’idée de Dolce Vita, une résidence de 105 logements sociaux prévue au deuxième trimestre 2028 dans le centre de Frontignan. Développée par Cogedim avec la Ville et entièrement acquise par le groupe CDC Habitat, elle réunira des seniors, des jeunes actifs et des familles.

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Des appartements pour différentes étapes de la vie

Au 6 avenue Pasteur, sur un terrain d’environ 7 000 m², Dolce Vita proposera 57 deux-pièces, 29 trois-pièces et 19 quatre-pièces. Cette diversité doit permettre d’accueillir aussi bien des personnes seules que des couples et des familles.

Pour les seniors, l’objectif est de proposer un logement adapté dans un quartier où les commerces et les services sont proches. Les jeunes actifs et les familles pourront, eux aussi, bénéficier de cette implantation en centre-ville, à proximité d’équipements publics et d’une école.

L’ensemble des appartements a été acquis en une seule opération par CDC Habitat. Le programme vient ainsi renforcer l’offre sociale de la commune tout en organisant la présence de plusieurs générations dans une même résidence. Une approche également retenue dans les projets de logements attendus à Choisy-le-Roi en 2028, qui comprennent une résidence intergénérationnelle sociale.

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Un potager et des lieux communs pour se retrouver

Chaque ménage disposera de son propre appartement. Pour faciliter les rencontres, la résidence comprendra un club-house, un terrain de pétanque et un potager partagé. Jardiner, participer à une activité ou retrouver ses voisins autour d’une partie de pétanque : ces espaces doivent créer des occasions d’échanger au quotidien, tout en préservant l’indépendance des habitants.

« Cette résidence intergénérationnelle a été pensée pour répondre aux besoins spécifiques des seniors tout en accueillant des jeunes actifs et des familles, dans un cadre favorisant les échanges et la solidarité du quotidien », souligne Jérôme Farcot, directeur interrégional de CDC Habitat Sud-Ouest.

Le projet repose donc sur des logements autonomes et une vie de voisinage facilitée par les espaces communs. Parmi les autres formes d’habitat qui cherchent à concilier autonomie et relations sociales, notre article sur l’habitat partagé pour seniors à Marseille présente le fonctionnement d’un domicile collectif. La rencontre entre générations peut aussi s’organiser chez un particulier, avec l’accueil d’un jeune dans une chambre disponible chez un senior.

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Une construction sur pilotis adaptée au terrain

L’architecture de Dolce Vita répond à une autre exigence : tenir compte de la circulation de l’eau sur le site. Adrian Garcin, de l’agence montpelliéraine TAUTEM Architecture, a conçu un bâtiment sur pilotis, avec un rez-de-chaussée ajouré. Cette disposition doit permettre de laisser passer l’eau pour respecter les contraintes hydrauliques du terrain.

« Avec Dolce Vita, nous avons souhaité réunir deux dimensions essentielles du projet : proposer des logements adaptés à différentes générations et concevoir un bâtiment qui tienne compte des caractéristiques du terrain. Les espaces partagés, comme le club-house et le potager, donneront aux habitants des occasions de se rencontrer, tandis que la construction sur pilotis répond aux contraintes hydrauliques du site », conclue Pierre Cabrol, directeur régional Cogedim Occitanie.

Le programme vise également les exigences de la réglementation environnementale RE2020 au seuil 2028, ainsi que la certification NF Habitat HQE. Les futurs habitants devraient prendre possession des logements au deuxième trimestre 2028.

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