A vendre dans le Tarn : Propriété de caractère de 17 hectares
Cette ancienne propriété rurale en pierre de 265 m² habitables et ses dépendances nichée sur 17 hectares dans le Tarn est proposée à la vente par Barnes.
Cette ancienne propriété en pierre est nichée au cœur de la campagne tarnaise. Restaurée au fil des vingt-trois dernières années dans le respect de son architecture d’origine, cette demeure d’environ 265 m² habitables s’inscrit dans un domaine de près de 17 hectares, composé d’un parc paysager, de terres agricoles, de prairies et d’espaces boisés.
Le cachet de l’ancien
À l’intérieur, la propriété a conservé toute l’authenticité de ses matériaux anciens, entre pierres apparentes, poutres, charpentes en bois massif et sols en terre cuite.
Les espaces de réception se distinguent notamment par un vaste salon de plus de 100 m², doté d’un foyer central à double face et largement ouvert sur le parc et la piscine. Un second salon plus intimiste ainsi qu’une cuisine avec espace repas, cheminée et poêle à bois complètent les pièces de vie.
La maison accueille une suite parentale avec dressing et salle de bains, une seconde chambre avec salle d’eau privative, ainsi qu’un bureau ou atelier entièrement vitré. Une chambre indépendante de plus de 35 m², disposant de son propre accès et de sa salle d’eau, permet également de recevoir famille et amis en toute autonomie.
Une propriété avec plusieurs dépendances
Organisée autour d’une vaste cour intérieure avec puits et ancien four à pain, la propriété comprend de nombreuses dépendances : atelier, buanderie, espaces de stockage, ancien pressoir à vin et cave à vin climatisée.
À l’extérieur, le parc paysager accueille une piscine de nage de 18 mètres sur 4, un terrain de pétanque et plusieurs espaces de détente.
Le prix : 990 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.