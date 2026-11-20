Crowdfunding immobilier : 12 millions d’euros collectés en 2 ans pour We Are Olivia
Un ticket d’entrée de 100 euros et des ambitions européennes : We Are Olivia poursuit son développement dans le crowdfunding immobilier.
- We Are Olivia annonce 12 millions d’euros collectés pour 20 projets immobiliers en France depuis son lancement en septembre 2024.
- We Are Olivia déclare avoir reversé 2,3 millions d’euros, capital et intérêts compris, avec cinq projets remboursés partiellement ou totalement.
- L’investissement sur We Are Olivia est accessible dès 100 euros et comporte un risque de perte partielle ou totale du capital ; les rendements annoncés ne sont pas garantis.
We Are Olivia annonce 12 millions d’euros collectés pour 20 projets immobiliers en France depuis son lancement en septembre 2024. La plateforme indique avoir reversé 2,3 millions d’euros à ses investisseurs, capital et intérêts compris.
Deux ans après son lancement, We Are Olivia dresse son bilan dans un communiqué du 19 novembre 2026. Cofondée par Andreea Danci et Thomas Schneegans, la plateforme de financement participatif immobilier est agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif. Elle déclare que cinq des vingt projets financés ont fait l’objet de remboursements, partiels ou complets.
Un investissement dès 100 euros, avec un risque de perte
Accessible aux particuliers et aux personnes morales dès 100 euros, sans frais d’entrée, We Are Olivia fait état d’un ticket moyen de 9 000 euros. Les opérations prévoient généralement des intérêts trimestriels et une durée cible moyenne d’environ 18 mois.
La plateforme annonce un rendement annuel brut moyen de 11,3 % sur les projets financés, non garanti et hors fiscalité. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Selon We Are Olivia, environ 90 % des projets sont assortis de sûretés de premier rang. Le financement participatif immobilier expose toutefois à une perte partielle ou totale du capital.
« Un rendement cible élevé implique un risque réel, qu’il est essentiel de comprendre avant d’investir. » rappelle Thomas Schneegans, directeur général et cofondateur de We Are Olivia.
Un développement en France et en Europe
Présente en Roumanie depuis juillet 2025, selon son communiqué, We Are Olivia a célébré ses deux ans à l’ambassade de Roumanie en France. Pour sa troisième année, elle prévoit de financer de nouvelles opérations et de renforcer sa présence en France, en Roumanie et sur d’autres marchés européens. L’entreprise entend aussi encourager l’investissement des femmes, dont la part parmi ses investisseurs est passée de 18 % à 28 %, selon ses données.