Cette villa en bois de 5 pièces et 4 chambres, située à quelques minutes de l’océan sur la presqu’île du Cap Ferret, est proposée à la vente par Barnes.

Cette villa en bois est située sur la presqu’île du Cap Ferret, dans un environnement résidentiel recherché, à quelques minutes seulement de l’océan. Inspirée de l’architecture ferret-capienne, cette propriété s’intègre harmonieusement dans un jardin paysager, à l’abri des regards.

Newsletter MySweetimmo

De belles ouvertures sur le jardin

La maison s’organise autour d’une belle pièce de vie réunissant salon, séjour et cuisine ouverte. Une cheminée vient réchauffer cet espace convivial, tandis que de larges ouvertures prolongent naturellement les pièces vers la terrasse et le jardin, tout en laissant entrer une belle lumière naturelle.

L’espace nuit se compose de quatre chambres, offrant une capacité d’accueil adaptée aussi bien à une résidence principale qu’à une maison de vacances.

À lire aussi A vendre dans le Tarn : Propriété de caractère de 17 hectares

Un cadre propice à la détente

À l’extérieur, le jardin paysager accueille une piscine et constitue un véritable écrin de verdure autour de la villa. Un espace de rangement indépendant complète la propriété.

Le prix : 2 090 000 €. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements