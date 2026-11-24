Immobilier à Paris : Les prix baissent, combien vaut le mètre carré dans votre arrondissement ?
À Paris, les beaux quartiers ne sont plus à l’abri de la baisse des prix immobiliers. Le 8e arrondissement perd 6,8 % en un an, tandis que le 5e gagne 3,4 %. Combien vaut désormais le mètre carré dans votre arrondissement ?
- À Paris, le prix des appartements anciens recule de 1,3 % sur un an, à 9 580 euros le m² au troisième trimestre 2026.
- Le 8e arrondissement enregistre la plus forte baisse des prix immobiliers parisiens (−6,8 %), tandis que le 5e affiche la plus forte hausse (+3,4 %).
- Les Notaires du Grand Paris anticipent une stabilisation des prix immobiliers parisiens autour de 9 620 euros le m² fin 2026.
Le 8e arrondissement perd 6,8 % en un an, le 7e recule de 3,3 % et le 16e de 2,2 %. Alors que les prix immobiliers reculent à Paris, plusieurs des quartiers les plus chers sont aussi les plus touchés. Découvrez les derniers chiffres des notaires, arrondissement par arrondissement.
Le marché immobilier parisien bascule en baisse. Au troisième trimestre 2026, le prix du mètre carré des appartements anciens s’établit à 9 580 euros, en recul de 1,3 % sur un an, selon les chiffres publiés ce mardi 24 novembre par les Notaires du Grand Paris. Mais derrière cette moyenne se cachent des évolutions très contrastées.
Immobilier à Paris : Le 8e arrondissement accuse la plus forte baisse
Avec un recul de 6,8 % sur un an, à 11 360 euros le mètre carré, le 8e arrondissement enregistre la plus forte baisse de la capitale. Le 7e cède 3,3 %, le 16e 2,2 % et le 6e 1,8 %. Ces quatre arrondissements sont les seuls à afficher une baisse supérieure à 1 %.
À contre-courant, le 5e arrondissement voit ses prix grimper de 3,4 %, à 11 800 euros le mètre carré, dépassant désormais le 8e. Le 10e progresse également de 1,9 %, à 9 210 euros. Dans les onze autres secteurs étudiés, les prix stagnent ou évoluent de moins de 1 %.
« La géographie des prix parisiens demeure inchangée au 3e trimestre malgré quelques baisses plus marquées dans certains arrondissements parmi les plus chers », observent les notaires.
De 7 840 à 13 750 euros le mètre carré : Les prix par arrondissement
Malgré la baisse des prix dans plusieurs beaux quartiers, les écarts restent considérables. Dans le 6e arrondissement, le mètre carré coûte 75 % de plus que dans le 19e. Sept secteurs parisiens affichent encore des prix supérieurs à 10 000 euros le mètre carré, tandis que six arrondissements restent sous la barre des 9 000 euros.
|Arrondissement
|Prix au m²
|Évolution sur un an
|6e
|13 750 €
|-1,8 %
|7e
|12 740 €
|-3,3 %
|5e
|11 800 €
|+3,4 %
|8e
|11 360 €
|-6,8 %
|Paris Centre (1er au 4e)
|11 230 €
|-0,1 %
|9e
|10 260 €
|-0,8 %
|16e
|10 020 €
|-2,2 %
|11e
|9 650 €
|+0,9 %
|17e
|9 410 €
|+0,8 %
|10e
|9 210 €
|+1,9 %
|14e
|9 150 €
|-0,9 %
|15e
|8 880 €
|-0,9 %
|13e
|8 790 €
|+0,8 %
|12e
|8 650 €
|-0,5 %
|18e
|8 550 €
|0,0 %
|20e
|8 250 €
|-0,5 %
|19e
|7 840 €
|-0,1 %
Ces chiffres, calculés sur un nombre limité de transactions à l’échelle de chaque arrondissement, sont toutefois, préviennent les notaires, « à prendre avec précaution ».
Immobilier parisien : les prix ont perdu 11 % depuis 2020
La baisse annuelle des prix est récente. Il y a un an, le mètre carré parisien valait 9 700 euros et progressait encore de 1,9 % sur douze mois. Au printemps dernier, la hausse atteignait encore 0,6 %. Paris se situe désormais 11 % en dessous de son record du troisième trimestre 2020, lorsque le mètre carré culminait à 10 790 euros.
Les ventes reculent également. Avec 7 040 appartements vendus entre juillet et septembre, soit 7 % de moins en un an, Paris enregistre la plus forte baisse des ventes d’appartements anciens des huit départements d’Île-de-France, dans un marché immobilier francilien qui cale de nouveau.
Pour la fin de l’année, les avant-contrats ne laissent toutefois pas entrevoir de nouvelle baisse. Les notaires anticipent un prix de 9 620 euros le mètre carré au quatrième trimestre, en légère hausse de 0,4 % par rapport au troisième trimestre. Une stabilisation fragile, car les taux de crédit immobilier remontent : le taux moyen atteint 3,49 % en octobre, contre 3,25 % fin juin, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA cité par les notaires, qui signalent aussi davantage de refus de prêt.