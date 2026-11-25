Passoires thermiques : « Le gouvernement ne portera pas la suppression » de l’interdiction de louer, assure Jeanbrun
Fin de l’interdiction de louer les passoires thermiques ? Vincent Jeanbrun s’y oppose. Le ministre du Logement compte sur la commission mixte paritaire du 2 décembre pour revoir le texte voté par les députés.
- Vincent Jeanbrun a assuré le 25 novembre 2026 que le gouvernement ne porterait pas la suppression de l’interdiction de louer les passoires thermiques.
- La commission mixte paritaire du 2 décembre 2026 doit examiner le projet de loi logement et pourrait retirer la suppression des interdictions de louer votée par les députés.
- Le vote du projet de loi logement en première lecture le 24 novembre 2026 ne change pas le calendrier légal d’interdiction de louer les passoires thermiques.
Au lendemain du vote du projet de loi logement à l’Assemblée nationale, Vincent Jeanbrun réaffirme son opposition à la suppression de l’interdiction de louer les passoires thermiques. Rendez-vous le 2 décembre pour la prochaine étape parlementaire.
Le ministre du Logement a assuré mercredi 25 novembre que « le gouvernement ne portera pas la suppression » de l’interdiction de louer les passoires énergétiques, mesure introduite par le RN.
Interdiction de louer les passoires thermiques : deux scénarios possibles
Dans son texte, le gouvernement souhaitait assouplir cette interdiction, qui concerne progressivement les logements classés G, F et E au diagnostic de performance énergétique (DPE), en permettant au propriétaire de continuer à louer s’il s’engage à faire des travaux ou en cas de contraintes insurmontables. Le Rassemblement national a fait voter un amendement qui supprime ce calendrier, une mesure qualifiée par Vincent Jeanbrun de « recul à plein de niveaux » et « pas acceptable », lors d’une interview sur LCI.
« Très clairement, soit on a un assouplissement parce qu’on rétablit la version du Sénat », qui contient la version initiale du gouvernement, « soit il n’y aura aucune modification au cadre légal d’aujourd’hui. Le gouvernement ne portera pas la suppression du DPE », a promis le ministre LR.
Pour retirer l’amendement du RN du texte, le ministre compte sur la commission mixte paritaire, prochaine étape de l’examen du projet de loi qui réunira le 2 décembre des députés et des sénateurs avec pour mission de s’accorder sur une version commune, avant une validation par les deux chambres. L’entourage du ministre du Logement estime que, compte tenu des débats au Sénat en juillet et des prises de parole des députés avant le vote de mardi, il y a « une majorité au Parlement pour rétablir une version de l’article 6, qui soit plus proche de la copie initiale du gouvernement ».
Pour les propriétaires bailleurs, le calendrier légal reste donc inchangé à ce stade. Le vote du 24 novembre en première lecture ne constitue pas une adoption définitive de la loi.
Logement social : Vincent Jeanbrun s’oppose aux propositions du RN
Interrogé sur un droit de veto donné aux maires dans l’attribution des logements HLM, inclus dans son projet de loi, Vincent Jeanbrun a assuré que cet outil ne pourrait pas être utilisé pour appliquer une préférence nationale dans les logements sociaux, défendue par Marine Le Pen. Quant à l’idée de la candidate du RN à la présidentielle de réorienter les cotisations patronales dédiées au logement – appelées « 1% logement » ou Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) –, ce serait pour Vincent Jeanbrun « très grave » et signerait « la fin du logement social à la française ».
Cette cotisation patronale est collectée principalement par le groupe paritaire Action Logement qui gère un parc de 1,2 million de logements sociaux et à loyer intermédiaire dédiés aux salariés. Action Logement contribue à financer les programmes de renouvellement urbain et de revitalisation des villes moyennes « Action cœur de ville » et propose la garantie Visale pour les locataires qui ont besoin d’une caution et des prêts pour accéder à la propriété.