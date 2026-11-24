362 voix pour, 118 contre : le projet de loi logement passe l’épreuve de l’Assemblée. Mais l’amendement RN sur les passoires thermiques pourrait encore disparaître en commission mixte paritaire.

L’Assemblée nationale a adopté mardi 24 novembre, en première lecture, le projet de loi de relance du logement par 362 voix contre 118, et 50 abstentions. Le texte comprend la suppression des interdictions progressives de louer les passoires thermiques, votée à l’initiative du Rassemblement national. Cette disposition, toujours contestée, pourrait encore être retirée en commission mixte paritaire.

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Loi logement : 362 voix pour, 118 contre à l’Assemblée

Le texte entend répondre à la crise du logement, une préoccupation majeure des Français à l’approche de la présidentielle. Déjà adopté au Sénat, le projet de loi vise la construction de 400 000 logements par an. Il prévoit notamment d’élargir un avantage fiscal destiné aux particuliers qui achètent un logement pour le louer. Les députés avaient voté plusieurs assouplissements du statut du bailleur privé lors de l’examen du texte.

L’adoption du projet de loi ne met pourtant pas fin aux désaccords, particulièrement sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). La députée du groupe présidentiel Marie Lebec a annoncé le soutien de son groupe au texte, tout en qualifiant de « point noir » la mesure concernant les passoires thermiques.

Dans le détail du scrutin publié par l’Assemblée nationale, le texte a été adopté avec les voix du Rassemblement national (116), d’Ensemble pour la République (84), de la Droite républicaine (45), des Démocrates (35), d’Horizons (31), du groupe Liot (18) et de l’UDR (15). La France insoumise (65), les écologistes (37) et le groupe GDR (15) ont voté contre. Les socialistes se sont majoritairement abstenus : 42 abstentions, 11 voix pour, 1 contre. Au total, 50 députés se sont abstenus.

Passoires thermiques : Les interdictions de louer restent en vigueur

En France métropolitaine, l’interdiction de louer s’applique depuis 2025 aux logements classés G, les plus énergivores. Le calendrier actuel prévoit son extension aux logements F en 2028, puis E en 2034. Le gouvernement souhaitait assouplir ces règles, notamment lorsqu’un propriétaire s’engage à réaliser des travaux ou lorsque des contraintes techniques ou juridiques les rendent impossibles. Selon l’exécutif, ces assouplissements permettraient de remettre 700 000 logements sur le marché d’ici 2028. L’amendement du député RN Frédéric Falcon, adopté avec le soutien des Républicains et d’une partie d’Horizons, va plus loin : il supprime l’ensemble du calendrier des interdictions progressives.

« Revenons simplement à la situation de 2021 », a plaidé Frédéric Falcon, qui impute aux restrictions de location un effondrement de l’offre locative. Le député a qualifié ces interdictions de « folie qui a retiré des centaines de milliers de logements du marché au moment précis où les Français en manquent ». À l’inverse, le député écologiste Boris Tavernier a dénoncé une mesure qui permettrait de continuer à louer « les pires passoires thermiques » et a annoncé que son groupe voterait contre le texte. « À vouloir jouer avec le feu, vous vous êtes brûlé et résultat, ce sont les Français qui auront froid », a-t-il lancé au gouvernement, auquel il reproche d’avoir lui-même ouvert la voie à la remise en cause des interdictions.

Hors de l’hémicycle, l’association Droit au logement (DAL) dénonce dans un communiqué un « open bar pour les marchands de sommeil ». Elle estime que la mesure « condamne à mort des milliers de locataires vulnérables lors des prochaines canicules » et réclame « une baisse de loyer équivalente à la surconsommation d’énergie » pour pousser les propriétaires à faire des travaux. La défense du droit au logement fait d’ailleurs partie des revendications portées par les mobilisations actuelles contre la vie chère.

Le socialiste Iñaki Echaniz a défendu l’abstention de son groupe, appelant la commission mixte paritaire à « supprimer les dispositions les plus problématiques ». Les quelques socialistes qui ont voté pour sont favorables aux dispositions qui accélèrent les reconstructions dans leur territoire après les incendies de l’été. Pour comprendre ce qui est en jeu, MySweetImmo avait détaillé le vote de l’amendement sur les passoires thermiques.

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Investissement locatif, rénovation urbaine, urbanisme : Ce que prévoit aussi le texte

Le projet de loi élargit l’accès au statut du bailleur privé, ou « dispositif Jeanbrun », un avantage fiscal destiné à encourager l’achat de logements neufs pour les louer, ou leur rénovation. « Le dispositif Jeanbrun élargi arrive à point nommé, au moment où l’investissement locatif est au plus bas : il permet enfin de flécher l’épargne des Français vers le logement », souligne Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM).

Le texte lance également un troisième programme national de renouvellement urbain, dit « Anru 3 », avec un financement de départ de 5 milliards d’euros. Il crée des opérations d’intérêt local, qui permettront aux communes de déroger à certaines règles d’urbanisme pour accélérer la construction de résidences principales. Il renforce enfin les pouvoirs des maires dans l’attribution des logements sociaux : ils pourront s’opposer à certaines candidatures et en proposer de nouvelles.

Commission mixte paritaire : Un nouveau vote possible le 15 décembre

Les opposants à la suppression des interdictions de louer, comme l’entourage du ministre du Logement Vincent Jeanbrun, comptent désormais sur la commission mixte paritaire (CMP) pour retirer cette disposition du texte. La gauche avait réclamé un nouveau vote sur la mesure, mais ni le gouvernement ni la commission n’ont demandé de seconde délibération, laissant la main à la CMP.

Réunissant députés et sénateurs, cette commission doit tenter de trouver une version commune du projet de loi. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, elle intervient après une seule lecture dans chaque chambre : le Sénat avait adopté le texte le 8 juillet. En cas d’accord, l’Assemblée nationale doit se prononcer définitivement sur le texte le 15 décembre. Loïc Cantin appelle cette commission à définir « une trajectoire de rénovation réaliste, finançable et juridiquement sûre ».

D’ici là, l’adoption en première lecture ne modifie pas les règles applicables : les interdictions de louer les logements énergivores restent en vigueur selon le calendrier actuel.

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