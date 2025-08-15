Nestenn : L’intelligence artificielle au service de la qualité de service et des agences franchisées

Nestenn mise sur l’IA pour améliorer l’expérience client, optimiser les process en agence et renforcer la performance de son réseau immobilier.

Chez Nestenn, l’intelligence artificielle n’est pas un effet de mode. Chatbot, annonces optimisées, automatisation des tâches administratives… Le réseau immobilier mise sur des outils performants pour améliorer l’expérience client, simplifier le quotidien des équipes et renforcer la satisfaction à tous les niveaux.

Nestenn, pionnier de l’intelligence artificielle dans l’immobilier

Bien avant que l’IA ne devienne un sujet incontournable, Nestenn l’avait déjà intégrée à ses outils. Dès sa première année dans le réseau, Cédric Leroux a mis en place un chatbot intelligent sur le site, capable de répondre aux questions des clients 24h/24 avec un langage naturel et pertinent.

Ce chatbot, opérationnel depuis sept ans, répond en continu à des questions variées : comment vendre un bien immobilier, quelles sont les étapes d’une transaction, comment fonctionne la gestion locative, ou encore quels sont les aspects juridiques à connaître. Les réponses automatisées et contextualisées offrent aux prospects une première expérience fluide, tout en renforçant l’image de professionnalisme du réseau.

En agence, l’IA devient un outil du quotidien

Du back-office à la relation client, l’intelligence artificielle est partout. Rédaction et correction d’annonces, aide à la rédaction de mails, automatisation comptable… Les franchisés Nestenn bénéficient d’outils concrets pour gagner du temps et améliorer la qualité de leurs prestations.

Depuis juillet, la correction et l’optimisation linguistique des annonces sont activées par défaut pour 100 % du réseau, afin de garantir des textes clairs, attractifs et sans fautes. « Plus une assistante gagne de temps sur des tâches répétitives, plus elle peut se concentrer sur l’accompagnement des clients. C’est moins de stress et plus de satisfaction, pour elle comme pour l’agence », souligne Cédric Le Roux.

Une charte pour un usage responsable et efficace de l’IA

Pas question de laisser l’IA agir sans contrôle. Nestenn a élaboré une charte interne qui fixe un cadre clair : respect du RGPD, supervision humaine, équité et transparence. Objectif : exploiter la puissance des outils tout en protégeant les clients et les équipes.

Cette charte encourage l’amélioration de l’expérience client et l’optimisation des process internes, tout en interdisant tout usage illégal ou dangereux. « Nous ne bridons pas les franchisés. Nous leur présentons les outils, nous cadrons les usages et nous diffusons les bonnes pratiques qui fonctionnent. C’est en partageant les retours d’expérience que chacun s’approprie les solutions », précise Cédric Le Roux.

Des solutions pensées pour accompagner les franchisés

Chez Nestenn, les innovations ne sont pas imposées par le siège. Les franchisés sont encouragés à tester, partager et s’approprier les bonnes pratiques. Les retours positifs s’intègrent ensuite dans les recommandations officielles, créant un effet d’entraînement dans tout le réseau.

Cette méthode progressive favorise l’adhésion. « Je n’ai pas vu un seul franchisé me dire d’arrêter un outil IA. Ils y trouvent de l’utilité, et le fait que notre réseau soit relativement jeune en moyenne d’âge aide aussi à l’appropriation », observe Cédric Le Roux.

L’IA au service du suivi et de la performance des agences

La solution Cerca illustre bien l’apport de l’IA dans le management du réseau. Elle permet aux consultants du siège de gagner du temps dans le suivi des agences, de centraliser les comptes rendus et de mieux cibler les axes d’amélioration.

Ces outils contribuent à un suivi plus précis des indicateurs de performance, à un gain de temps administratif et à une meilleure circulation de l’information entre le siège et les franchisés.

Former les équipes à tirer le meilleur parti de l’IA

Conseillers, assistants, franchisés… Tous les profils bénéficient désormais d’un module IA intégré à leur formation. Une façon d’assurer une montée en compétence homogène et de favoriser un usage pertinent des outils.

Ces sessions, dispensées dans le cadre de l’agrément Qualiopi de Nestenn, intègrent des exemples concrets et des bonnes pratiques relevées sur le terrain, afin de rendre les apports immédiatement exploitables dans les agences.

Pour Romain Odano, directeur du réseau Nestenn Immobilier ce travail de fond a un impact au-delà des agences déjà en place : « Le dynamisme du réseau autour de l’usage de l’IA attire aussi des créateurs d’agence immobilière. C’est un facteur d’intérêt fort pour ceux qui envisagent de rejoindre la franchise.»

Un cercle vertueux pour renforcer la qualité de service

Pour Cédric Le Roux, le bénéfice final est clair : plus de temps pour l’humain, plus de réactivité, moins d’erreurs… et une satisfaction client en hausse. « Une réponse sans faute d’orthographe, un délai de traitement raccourci, un suivi fluide… Mis bout à bout, ce sont ces détails qui améliorent la perception globale du service. »

En automatisant certaines tâches, le réseau permet aux équipes de se concentrer sur l’essentiel : l’accompagnement humain, la proximité et la qualité de la relation client.

