Canicule : Quand l’architecture du passé inspire les logements de demain

Pergolas, patios, tours à vent… Face aux canicules, les architectes redécouvrent des techniques vernaculaires pour rafraîchir les logements sans climatisation. De la Provence à l’Iran, ces savoir-faire inspirent une architecture bioclimatique plus sobre, durable et adaptée aux fortes chaleurs.

Pergolas provençales, patios ombragés, tours à vent… Les architectes redécouvrent des solutions anciennes pour rafraîchir les logements face au réchauffement climatique. Un retour aux savoir-faire qui mêle esthétique, confort et durabilité.

En bref. Les fortes chaleurs poussent les architectes à s’inspirer des habitats traditionnels. Ces solutions, comme les patios ou les tours à vent, utilisent des matériaux locaux et des systèmes naturels de ventilation. Elles offrent un confort sans recours massif à la climatisation.

Newsletter MySweetimmo

L’ombre et la végétation comme climatiseurs naturels

« Il y a vraiment beaucoup d’exemples très intéressants issus du passé », explique Cristiana Mazzoni, architecte et urbaniste à Paris. Professeure à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, elle a étudié les « maisons à cour, patio ou loggia » le long des Routes de la soie. Dans ces cours intérieures, l’ombre et la végétation apportent fraîcheur et humidité, souvent renforcées par une fontaine ou un puits. Ces structures se retrouvent dans les riads marocains, les domus romaines ou encore les demeures ottomanes.

À lire aussi Immobilier : La climatisation, nouveau dilemne des appartements parisiens

Des techniques vernaculaires venues du monde entier

Des tours à vent iraniennes, ancêtres écologiques de la climatisation, aux maisons en terre isolantes, les exemples abondent. En Provence, la treille côté sud protège du soleil tout en laissant circuler l’air. « On construisait avec les matériaux à disposition et en fonction des climats et des façons de vivre », rappelle Jacques Boulnois, architecte et enseignant à l’université d’Orléans.

Quand le passé rencontre l’architecture contemporaine

La réutilisation moderne existe déjà. En 1991, l’architecte Renzo Piano a conçu rue de Meaux, à Paris, une vaste cour intérieure au cœur de logements sociaux. « Vous remarquerez la petite différence de 2 degrés entre la rue et la cour », souligne Colette, habitante. Dans le quartier de la Chapelle, la halle Pajol réhabilitée en 2014 intègre récupération d’eau de pluie, panneaux solaires et puits provençal.

Pas de solution universelle

« Sans fioul ni électricité, ce n’était pas facile pour nos ancêtres, mais ils mettaient de l’intelligence », insiste Jacques Boulnois. Il rappelle qu’aucune solution n’est miracle et que ces techniques doivent être adaptées aux contextes locaux. Les tours à vent, par exemple, sont complexes à reproduire en dehors de leur environnement d’origine.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements