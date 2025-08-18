Immobilier : De « bon » à excellent, les secrets que l’argent ne peut pas acheter

Pour un agent immobilier, l’excellence repose sur des qualités humaines. Jonathan Voogt, formateur en immobilier Expertimo, livre ses conseils pour passer de « bon » à excellent.

Passer de « bon » à « excellent », c’est avant tout un chemin intérieur.Dans l’immobilier, l’excellence ne dépend pas d’outils ou de budgets. Jonathan Voogt, formateur en immobilier Expertimo, détaille les qualités humaines qui permettent à un agent immobilier d’atteindre l’excellence et de passer de “bon” à excellent agent.

Le travail, pierre angulaire de l’excellence

Rien ne remplace le travail. Derrière chaque agent reconnu, il y a des heures passées sur le terrain, des visites organisées, des appels effectués et des suivis réalisés avec rigueur.

Le travail régulier forge la compétence et la légitimité. Un bon agent peut parfois se reposer sur ses acquis, mais l’excellent agent continue d’apprendre, d’analyser et de perfectionner ses méthodes.

Il ne compte pas ses efforts, car il sait que chaque client mérite un service irréprochable.

Le travail constant est ce qui distingue celui qui réussit ponctuellement de celui qui bâtit une carrière solide et durable.

Le courage face aux défis

L’immobilier est un métier exigeant. Entre les refus, les ventes qui tombent à l’eau ou les négociations difficiles, le courage devient une qualité indispensable.

Passer de « bon » à « excellent », c’est accepter d’affronter les épreuves sans se décourager.

L’agent courageux sait relancer un prospect, défendre les intérêts de ses clients et se relever après un échec.

Ce courage inspire confiance : un vendeur veut confier son bien à quelqu’un qui ne recule pas devant la difficulté.

L’excellence ne se mesure pas seulement aux résultats, mais aussi à la ténacité qu’on met dans chaque étape du parcours.

L’humilité, un moteur d’apprentissage

Un piège courant dans l’immobilier est de croire qu’on sait déjà tout. Or, l’humilité est la marque des grands professionnels.

Elle permet de rester ouvert aux critiques, d’écouter les conseils et d’apprendre en continu.

L’agent excellent ne se vante pas de ses réussites ; il se concentre sur les progrès qu’il peut encore accomplir.

Cette attitude attire le respect des clients et des confrères. En reconnaissant ses limites, il crée une relation de confiance plus forte.

L’humilité n’affaiblit pas : au contraire, elle donne la force de s’améliorer jour après jour et de rester ancré dans la réalité du terrain.

La bienveillance comme différenciateur

Dans un secteur souvent perçu comme compétitif, la bienveillance fait toute la différence.

Être bienveillant, ce n’est pas être naïf, mais savoir se mettre à la place de l’autre.

C’est accompagner un vendeur stressé, rassurer un acheteur hésitant ou soutenir un collègue en difficulté.

Les agents qui pratiquent la bienveillance créent des relations durables. Un bon agent obtient une vente ; un excellent agent bâtit une réputation qui attire de nouvelles opportunités.

Dans un métier basé sur la confiance, la bienveillance est un atout qui se transforme en résultats concrets et en fidélisation.

L’amour du métier et des autres

Sans passion, impossible d’atteindre l’excellence. L’amour du métier pousse à donner le meilleur de soi, même quand les journées sont longues ou que les négociations s’avèrent ardues.

Cet amour se reflète dans chaque interaction : un sourire sincère, une écoute attentive, un enthousiasme communicatif.

Les clients ressentent quand un agent aime vraiment ce qu’il fait et cela crée une différence énorme.

L’excellence n’est pas une destination finale, mais un état d’esprit nourri par la passion.

Quand on aime son métier et les personnes qu’on accompagne, chaque vente devient plus qu’une transaction : c’est une réussite humaine partagée.

L’excellence, une quête quotidienne

Passer de « bon » à « excellent » ne dépend pas d’une méthode magique, mais d’une discipline intérieure.

Le travail, le courage, l’humilité, la bienveillance et l’amour du métier forment une boussole infaillible.

Ces qualités humaines, intemporelles, permettent de construire une carrière durable et respectée, bien au-delà des modes technologiques ou des stratégies marketing.

L’excellence se gagne chaque jour, dans les petites actions répétées avec constance et sincérité.

Et c’est précisément parce qu’elle ne s’achète pas qu’elle a autant de valeur.

