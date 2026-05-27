Agence immobilière Chalon-sur-Saône : Le pari réussi de Yohann Lecrivain

Ancien commerçant, Yohann Lecrivain a créé son agence Laforêt à Chalon-sur-Saône en 2020. Son parcours illustre ce que la franchise peut apporter à un entrepreneur en reconversion.

À Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, Yohann Lecrivain n’est pas un franchisé comme les autres. Issu du commerce de proximité et sans formation initiale en immobilier, il a ouvert en 2020 une agence immobilière en s’appuyant sur l’accompagnement du franchiseur Laforêt pour structurer son projet.

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Une expérience forgée sur le terrain

Fils de commerçants, il grandit immergé dans la vie locale et le commerce. Il découvre l’immobilier en 2016 comme salarié dans une agence indépendante et l’envie d’entreprendre s’impose rapidement. C’est en constatant l’absence du réseau dans sa ville qu’il prend la décision de se lancer avec Laforêt.

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Construire une agence, étape par étape

En moins de 6 mois, il signe son contrat sans solliciter d’autres enseignes. Le franchiseur l’aide à construire un prévisionnel solide pour défendre son projet auprès des banques et de son expert-comptable. « Être aussi structuré dès le départ, c’est un vrai avantage », souligne Yohann.

Pour accéder à l’ensemble des métiers de l’immobilier, il suit la FAC Laforêt, la formation du réseau dédiée aux nouveaux franchisés, puis le programme Passeport Entreprendre via Audencia qui lui permettent d’obtenir les cartes professionnelles, indispensables pour exercer tous les métiers de l’immobilier.

Yohann Lecrivain démarre par la transaction avant de développer progressivement la location et la gestion locative. Aujourd’hui, l’agence compte 8 collaborateurs.

Créer du lien local là où il n’existait pas

L’un des éléments les plus structurants de son parcours réside dans son ancrage local. Là où certains franchisés s’appuient sur un marché déjà structuré, Yohann Lecrivain part de zéro. Pour développer son réseau, il adopte une démarche originale, en initiant des rencontres entre les acteurs de son quartier : commerçants, artisans, banquiers, professions de proximité…

« L’idée, c’était de créer du lien entre des personnes qui se croisaient tous les jours sans vraiment se connaître », reconnaît-il. Et ça fonctionne ! Ces échanges, construits dans la durée, deviennent un véritable levier de croissance et génèrent aujourd’hui des recommandations concrètes, sources de business pour son agence.

De franchisé à rôle moteur dans le réseau

En quelques années, Yohann Lecrivain dépasse le cadre de son agence pour s’investir pleinement dans la vie du réseau. Élu Président de la région Centre-Est, il représente les franchisés de sa zone auprès du franchiseur et œuvre pour faire avancer les sujets qui comptent pour eux au quotidien. Sa conviction est claire : « La performance ne se construit pas seule », affirme-t-il. La dynamique engagée se poursuit avec des objectifs clairs.

Johann Lecrivain prévoit l’ouverture de 2 à 3 nouvelles agences en Saône-et-Loire dans les prochaines années. Parallèlement, il souhaite renforcer la gestion locative pour consolider son modèle, tout en conservant ce qui fait la spécificité de son parcours : « un ancrage fort sur son territoire, au plus près de ses équipes et de ses clients ».

Pour celles et ceux qui envisagent de se lancer, son message est simple : « Si vous avez envie d’indépendance, le courage de vous lancer et un vrai sens humain, vous allez réussir », conclut-il

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