Immobilier : « S’offrir une maison en Provence, quelle assurance-vie ! », Rudi Janssens

En Provence, l’immobilier de prestige reste une valeur refuge. Rudi Janssens, fondateur de Janssens Immobilier et membre du Conseil européen de Knight Frank, en livre les clés, entre bastides, mas et villas d’exception.

Depuis plus de vingt-cinq ans, je sillonne la Provence et je vois ce territoire évoluer, sans jamais perdre ce qui fait son âme : ses paysages intemporels, sa culture, son patrimoine, son art de vivre. Mais aujourd’hui, plus que jamais, je le constate : la pierre provençale est bien plus qu’un simple investissement. Elle reste pour moi une valeur refuge dans un monde incertain.

L’immobilier de prestige en Provence demeure une valeur refuge. Bastides, mas et villas séduisent toujours les acheteurs. Rudi Janssens, fondateur de Janssens Immobilier et membre du Conseil européen de Knight Frank, livre son analyse.

Newsletter MySweetimmo

Un marché versatile, mais solide

Oui, le marché de l’immobilier de prestige en Provence a connu des variations récentes. Oui, les cycles s’accélèrent et les négociations se multiplient. Mais ce que beaucoup oublient, c’est que la valeur de la pierre ici ne s’effondre pas : elle se réajuste, se réinvente, se renforce. C’est ce que j’appelle la résilience provençale. Les opportunités existent et elles n’attendent pas. Nous sommes dans un “buyer market” : ceux qui savent se positionner vite et bien, récoltent les plus belles adresses.

À quelques heures seulement, le luxe d’un refuge

TGV, liaisons aériennes, autoroute… La Provence n’a jamais été aussi proche des grandes villes françaises et capitales européennes. En quelques heures, on quitte le tumulte pour le chant des cigales, le béton pour les oliveraies, la frénésie pour la douceur du temps retrouvé. Ici, on vit dehors, on cultive ses fruits, son vin, son huile d’olive, on partage un verre au marché avec ses voisins. Les Romains l’avaient déjà compris : ce n’est pas seulement un lieu où placer son argent, c’est un lieu où ancrer sa vie.

Authenticité et art de vivre

Acheter en Provence, c’est s’offrir un morceau d’histoire et de culture. C’est vivre dans une bastide typique, un mas aux murs centenaires ou une villa avec sa piscine, goûter aux vins d’un domaine voisin, s’endormir au chant des cigales. C’est investir dans une qualité de vie que peu d’endroits au monde peuvent offrir : sociale, culturelle, gastronomique, apaisée, connectée à la nature.

Le bon moment, c’est maintenant

Beaucoup hésitent. Attendent. Se demandent si demain ne sera pas meilleur marché. Mais l’expérience m’a appris que l’immobilier ne récompense pas l’attente passive : il récompense l’action juste, au bon moment. Aujourd’hui, les vendeurs sont plus ouverts à la négociation. Les biens de caractère se libèrent. C’est une fenêtre rare. Dans quelques mois, elle pourrait se refermer.

En Provence, on dit souvent : « Quand le vent souffle, il faut hisser la voile ». Si vous rêvez de pierre, de lumière, de racines au soleil, le moment est venu de la saisir.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements