Crédit immobilier : En septembre, la hausse des taux est moins forte que prévue et reste mesurée
Alors que la hausse de l’OAT 10 laissait pressentir une envolée des taux de crédit immobilier à la rentrée, celle-ci reste mesurée en septembre. Il ont retrouvé leur niveau du mois d’avril dernier.
Avec un OAT 10 ans qui a augmenté depuis mi-août d’environ 20 points de base et un contexte politique tendu, les barèmes bancaires étaient pressentis à la hausse en cette rentrée 2025. Mais, bonne nouvelle pour les emprunteurs, l’augmentation est mesurée, + 0,07% seulement en moyenne nationale.
“ Malgré les tensions budgétaires et politiques, c’est une belle rentrée portée par une demande forte qui n’est pas altérée par la légère hausse des taux dont les causes sont multifactorielles : l’augmentation de l’OAT mais aussi un réajustement à la marge de leurs taux pour certains partenaires qui ont atteint leurs objectifs de l’année, dans un contexte où le volume de crédit a fortement progressé de 8 à 12 milliards par mois par rapport à l’année dernière, précise Sophie Ho Thong, Directrice générale adjointe de Finance Conseil.
Des taux de crédit immobilier semblables à ceux du mois d’avril 2025
Globalement dans toutes les régions, selon Finance Conseil nous retrouvons les taux du mois d’avril qui avaient augmenté suite à une hausse de l’OAT de 30 point de base en une journée en raison des tensions sur les tarifs douaniers.
Les taux au mois de septembre s’échelonnent en moyenne sur 15 ans entre 3% et 3,15%, sur 20 ans entre 3,20 % à 3,30 %, sur 25 ans entre 3,25 et 3,35%. Et il est toujours possible de négocier en dessous des 3% pour les meilleurs profils sur 20 ans.
« Si la tendance haussière se confirme le mois prochain, nous ne devrions pas dépasser une moyenne de taux située entre 3,25 et 3,40%. Une nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque Centrale européenne permettrait certainement de garantir une stabilité des taux de crédit immobilier sur la fin de l’année“, conclut Sophie Ho Thong.