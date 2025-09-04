Immobilier : Zefir lance ZIA™, le premier assistant intelligent pour faciliter la recherche de biens

Zefir lance ZIA™, le premier assistant immobilier IA. Bien plus qu’un moteur de recherche, ZIA™ accompagne les acheteurs comme un chasseur augmenté, combinant intelligence artificielle et humaine pour trouver le bien idéal plus vite et sans stress.

La proptech française Zefir renforce son engagement aux côtés des professionnels de l’immobilier en lançant ZIA™, un assistant intelligent pour la recherche immobilière.

Avec une levée de fonds de 15 millions d’euros et un rythme annualisé de 600 M€ de transactions immobilières, la startup accélère à la fois son développement technologique et son expansion sur le territoire.

Zefir, contributeur aux chiffres d’affaires des professionnels de l’immobilier

Il y a deux ans, Zefir faisait le pari audacieux de réinventer la transaction immobilière en alliant expertise humaine et technologie, autour d’un modèle inédit : la Vente Collective. En confiant des mandats exclusifs à ses partenaires, Zefir favorise une collaboration efficace entre professionnels, avec un partage transparent des commissions.

Ce fonctionnement repense la chaîne de valeur : chaque acteur, y compris l’agent apporteur d’acheteur, est rémunéré pour sa contribution. Ce modèle innovant valorise le travail collectif, fluidifie les ventes et génère un impact direct sur le chiffre d’affaires des agents.

Grâce à Zefir, ces derniers constatent une hausse significative de leurs revenus pouvant atteindre jusqu’à 100 000 € de commissions annuelles. Un succès qui séduit à la fois les professionnels et les particuliers : la proptech atteint un rythme annualisé de 600 M€ de transactions immobilières et rassemble aujourd’hui plus de 4 500 professionnels de l’immobilier.

« Dans un marché de plus en plus complexe, notre mission est claire : être un véritable partenaire business pour les agents immobiliers, en augmentant directement leur chiffre d’affaires », précise Remy Fabre, cofondateur et président de Zefir.

ZIA™ : une expérience de recherche immobilière intelligente

La recherche de biens n’est plus seulement un défi pour les acheteurs — elle l’est aussi pour les agents immobiliers. Au quotidien, elle représente une perte de temps considérable et freine l’efficacité commerciale. Les agents doivent traiter un volume considérable de prospects : en moyenne, cinq demandes de contact sont nécessaires pour une seule visite, et dix visites pour aboutir à une vente.

Résultat : un cycle long, souvent décourageant, où l’énergie des professionnels est mobilisée sur des tâches à faible valeur ajoutée. Du côté des acquéreurs, le constat est tout aussi pesant. Près d’un tiers met plus de neuf mois à trouver un bien. La majorité juge les annonces peu pertinentes par rapport à leurs critères, et beaucoup redoutent de passer à côté de la bonne opportunité, faute de réactivité.

Une recherche immobilière plus simple pour les professionnels et les acheteurs

C’est pour répondre à cette double tension, côté professionnel comme côté acheteur que Zefir a lancé ZIA™, un assistant intelligent capable de réduire par deux le temps de recherche, de mieux qualifier les contacts, et de soulager les agents des tâches les plus chronophages. À la clé : plus de réactivité, plus de pertinence, et surtout, plus de temps pour faire ce que les agents font le mieux : vendre, conseiller et accompagner.

Concrètement, fini les filtres rigides et les échanges sans suite. ZIA™ fonctionne comme un véritable assistant immobilier intelligent. Elle engage une conversation avec l’acheteur, affine son budget, cerne ses envies, et comprend ses besoins, même les plus flous. Grâce à la recherche en langage naturel, elle propose en temps réel les biens les plus pertinents, pour une expérience plus simple, plus humaine, et surtout plus efficace.

Pour les professionnels, ZIA™ devient un levier concret au quotidien. Elle génère des demandes qualifiées, issues de projets mûrs et ciblés, ce qui permet un accompagnement plus pertinent et des transactions nettement accélérées.

« La publication des annonces est totalement gratuite chez Zefir : nous ne facturons pas les agents, il n’y a donc pas de classement payant et les acheteurs voient immédiatement les maisons les plus pertinentes. Notre ambition est claire : transformer chaque demande en visite qualifiée, et chaque visite en décision d’achat”, ajoute Remy Fabre, cofondateur et président de Zefir.

Zefir lève 15 M€ pour accélérer son expansion technologique et territoriale

Zefir annonce une levée de 15 millions d’euros menée par FinTech Collective, avec le soutien renouvelé de Sequoia Capital, Zigg Capital et Heartcore Capital. S’ajoutent à ce tour TX Ventures — le fonds de capital-risque du groupe TX et investisseur d’ImmoScout24, première plateforme immobilière en Suisse — ainsi que FJ Labs, acteur mondial de référence dans l’investissement en marketplaces.

Ce financement va renforcer l’intégration de l’intelligence artificielle dans sa plateforme et permettre le développement d’outils toujours plus performants pour les professionnels. Pour accompagner cette croissance, Zefir prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2026, notamment au sein des pôles Tech et Produit.

En parallèle, la startup accélère son déploiement national, avec une volonté claire : déléguer davantage de mandats exclusifs à son réseau d’agents partenaires, afin de leur offrir toujours plus d’opportunités commerciales sur le terrain.

