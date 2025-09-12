Investissement immobilier : « Le LLI, une alternative crédible à la fin des dispositifs fiscaux », Mylène Samson-Chartrou

Avec la disparition du dispositif fiscal Pinel, le Logement Locatif Intermédiaire (LLI) offre une solution d’investissement innovante capable de concilier sécurité patrimoniale, rendement pérenne et utilité sociale.

Faute d’impulsion en matière de politique du logement, l’immobilier neuf s’installe dans une traversée du désert qui perdure, avec une production de logements toujours en berne malgré une hausse des permis de construire délivrés de 13,3% depuis le début de l’année par rapport à 2024.

De son côté, le marché locatif continue d’enregistrer une demande constante, aboutissant à une tension sans précédent. Or, depuis la fin du Pinel, peu de dispositifs incitent les investisseurs à se tourner vers l’immobilier neuf. Un vide considérable pour l’offre locative.

Dans ce contexte, Mylène Samson-Chartrou, Directrice Stellium Immobilier chez Finzzle Groupe, fait le point sur le Logement Locatif Intermédiaire (LLI) qui dispose d’un potentiel stratégique, encore méconnu.

Newsletter MySweetimmo

Un public locataire large

Le LLI est un dispositif d’investissement créé pour répondre aux besoins des ménages dont les revenus dépassent les plafonds du logement social, mais qui peinent à se loger au prix du marché libre.

« Avec la disparition du Pinel, le LLI devient un levier d’investissement alternatif, d’autant plus intéressant que la cible locataire est large (jeunes actifs, familles modestes, familles monoparentales, retraités avec une faible pension…) », précise Mylène Samson-Chartrou, Directrice Stellium Immobilier chez Finzzle Groupe.

À noter que le LLI ne peut se faire qu’au travers d’une société, qu’elle soit soumise à l’IR ou à l’IS, et que ce dispositif s’applique à la fois dans le cadre de la location nue ou d’une location meublée, sous conditions.

Un investissement immobilier avec une fiscalité avantageuse

En parallèle, le dispositif propose une fiscalité avantageuse : TVA réduite à 10 % sur l’acquisition et exonération de taxe foncière pendant 15 à 20 ans, selon la durée de conservation du bien. De plus, dans le cadre d’un investissement via une SCI à l’IS, il est possible d’amortir le bien, le mobilier et les charges, avec une imposition réduite (15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfices).

Cette combinaison d’avantages, couvrant l’ensemble des étapes de l’investissement (acquisition, détention, revenus et transmission), fait du LLI une alternative solide et surtout lisible sur la durée, un atout dans un marché où les investisseurs peinent à se projeter.

« Le LLI est un outil d’investissement qui redonne du sens à la pierre : il permet de loger les classes moyennes et de soutenir la relance de la construction, tout en offrant aux investisseurs un équilibre attractif entre rendement, sécurité et cadre fiscal spécifique (TVA réduite, exonération possible de la taxe foncière), souligne Mylène Samson-Chartrou.

Un rendement sécurisé

Le LLI combine une rentabilité brute moyenne de 3,5 à 5%, avec une forte sécurité locative. En effet, la cible des loyers intermédiaires, les classes moyennes, correspond à un segment de la population structurellement demandeur, ce qui limite le risque de vacance.

De plus, la décote à l’achat crée un potentiel de valorisation à la revente, puisque le bien pourra être cédé au prix du marché libre. Enfin, la gestion locative s’inscrit dans un cadre réglementaire défini par l’État et mis en œuvre par l’opérateur, qui renforce la visibilité et la stabilité pour l’investisseur.

Par ailleurs, investir en LLI permet de bénéficier de solutions juridiques adaptées aux stratégies patrimoniales de long terme :

SCI à l’IS ou sociétés familiales pour amortir le bien et déduire l’intégralité des charges réelles. La SCI permet en plus la transmission facilitée via des parts sociales, permettant une anticipation sereine du patrimoine familial.

Diversification possible via des SCPI spécialisées, accessibles dès quelques milliers d’euros, pour mutualiser le risque.

Un placement responsable, aligné avec les enjeux sociétaux

Au-delà des aspects financiers, investir dans un logement locatif intermédiaire offre aux investisseurs l’opportunité de donner un impact social et territorial à leur capital. Il s’agit en effet de répondre à la demande des ménages exclus du logement social et de favoriser la mixité sociale et urbaine tout en contribuant à désaturer le marché locatif en zones tendues.

Ces logements LLI s’intègrent également dans une démarche environnementale en respectant les normes les plus récentes (RE 2020 / RE 2025), permettant ainsi aux investisseurs de conjuguer performance patrimoniale et impact durable.

« Nous y voyons une véritable opportunité patrimoniale, alignée avec les besoins du marché et les attentes sociétales. Il constitue également un levier de démocratisation de l’investissement immobilier, valeur que nous défendons depuis les débuts du groupe », conclut Mylène Samson-Chartrou.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements