Crédit immobilier : Fitch abaisse la note de la France, les taux pourraient coûter plus cher

Fitch sanctionne la France pour France pour ses incertitudes budgétaires. La dégradation de la notation de l’Etat qui pourrait entraîner une remontée des taux de crédit immobilier.

L’agence de notation Fitch a abaissé la note souveraine de la France à A+, sanctionnant l’instabilité politique et les incertitudes budgétaires. Cette décision, liée à une dette publique record, pourrait à terme peser sur les taux de crédit immobilier et compliquer l’accès à l’emprunt.

L’essentiel La note de la France est abaissée à AA- à A+.

Fitch critique la dette et l’instabilité politique.

Les taux de crédit immobilier pourraient remonter.

Fitch dégrade la note de la France

Vendredi soir, Fitch a rétrogradé la note de la France de AA- à A+. Dans son communiqué, l’agence de notation pointe la « fragmentation et la polarisation croissante » du paysage politique, qui « affaiblit la capacité du système politique à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d’ampleur ».

Cette décision intervient quatre jours après la chute du gouvernement Bayrou et la nomination de Sébastien Lecornu, troisième Premier ministre en un an. Le ministre sortant de l’Économie, Éric Lombard, a dit prendre « acte » de cette décision.

Fitch estime peu probable que la France ramène son déficit public sous 3% du PIB en 2029, contrairement à l’objectif affiché par l’exécutif sortant.

Une dette qui pèse sur les finances

La dette française atteignait déjà 113,9% du PIB fin mars, soit 3.345,4 milliards d’euros, et Fitch prévoit qu’elle grimpe à 121% en 2027, « sans horizon clair de stabilisation« . Le déficit, attendu à 5,4% en 2025, resterait supérieur à 5% en 2026 et 2027.

François Bayrou, qui dénonçait depuis des mois la « colossale dette française », estime qu’ »un pays que ses +élites+ conduisent à refuser la vérité est condamné à en payer le prix« . À gauche, Éric Coquerel (LFI) dénonce au contraire « deux mois (d’)un discours catastrophiste sur la situation financière du pays« .

Dans son analyse, Fitch compare la situation française à celle d’autres pays européens. Le Portugal a été salué pour son désendettement, tandis que l’Espagne a vu sa note relevée grâce à un dynamisme économique jugé solide.

Ce qui peut changer pour votre crédit immobilier

Cette dégradation ne se traduit pas immédiatement par une hausse des taux bancaires, mais elle envoie un signal négatif aux marchés financiers.

Si l’État doit emprunter plus cher, les banques, qui utilisent ces taux comme référence, pourraient ajuster leurs conditions.

Cela concernerait aussi bien le crédit immobilier que le crédit à la consommation.

À long terme, si Moody’s (24 octobre) et S&P (28 novembre) suivent Fitch, la pression sur les taux pourrait s’accentuer.

« Ce qui compte réellement, c’est la trajectoire des finances publiques et la capacité de l’État à tenir ses engagements », souligne Lucile Bembaron, économiste chez Asterès. « Les marchés ont déjà tiré leurs conclusions, là où les notations semblent avoir un train de retard ».

