Rénovation : Les pros de la réno ont rendez-vous aux RENODAYS 2025 les 7 et 8 octobre

Découvez le programme des animations et temps forts prévus au Forum RENODAYS, les 7 et 8 octobre prochains à Paris Expo Porte de Versailles.

Le salon professionnel de la rénovation RENODAYS 2025 réunira toute la filière les 7 et 8 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Ateliers pratiques, débats d’experts, remises de prix et visites de chantier rythmeront ces deux journées dédiées à la rénovation performante.

L’essentiel Deux jours pour mobiliser les pros de la rénovation.

Ateliers techniques, débats et prix professionnels.

Visite d’un chantier tertiaire exemplaire à Vanves.

Newsletter MySweetimmo

Des ateliers et démonstrations au salon professionnel de la rénovation RENODAYS 2025

Le retour de l’atelier Dorémi sera l’un des temps forts du salon professionnel de la rénovation RENODAYS 2025. Sur un plateau de 88 m², il proposera 21 rendez-vous : ventilation double flux, confort d’été, étanchéité à l’air, rôle de la toiture, gestion des ponts thermiques (ITE Shop), isolation et matériaux biosourcés (Biofib).

Des sessions d’experts de 60 minutes traiteront de la rénovation performante par étapes, du suivi post-rénovation, du simulateur Simulrénov, du jeu Rénovato, du projet Eclore (institut négaWatt), de la qualité de l’air intérieur (Just’Air) et d’une étude sociologique sur l’accompagnement des ménages.

Les ateliers, accessibles sur inscription à partir du 8 septembre, sont limités à 15 participants, afin de privilégier l’échange et la mise en pratique.

La Fresque de la Rénovation célébrera par ailleurs ses deux ans avec des quiz interactifs de 20 minutes, ouverts à tous les participants.

Débats et échanges : un temps fort pour la filière

En octobre 2024, dans le cadre de l’Observatoire de la construction durable, Saint-Gobain France a lancé une large réflexion sur la rénovation énergétique, mobilisant une vingtaine d’acteurs issus de l’immobilier, des collectivités et des institutions autour de trois enjeux majeurs : la rénovation des copropriétés, l’implication des territoires et la rénovation dans le diffus.

La nouvelle édition du Sustainable Construction Talk France, organisée le 7 octobre 2025 à 17h45 sur la scène des Renotalks, est l’occasion de faire un point d’étape sur la mise en œuvre de ces propositions.

Autre moment inédit : la Commission Bâtiments Durables Franciliens (BDF) d’Ekopolis se tiendra pour la première fois dans un salon professionnel, le mardi 7 octobre de 16 h à 17 h.

Prix, visites et médias au cœur du salon pro

L’UNSFA et le CAH remettront le Prix de la requalification architecturale des copropriétés. La remise de prix aura lieu mardi 7 octobre à midi sur l’espace “Attentes des habitants”.

Le public découvrira également le Prix des solutions de Stop à l’Exclusion Énergétique et les Awards Zepros Réno (14 catégories).

Le mercredi 8 octobre, une visite hors les murs mènera les participants sur le chantier Mozaïc à Vanves, visant cinq certifications (HQE, Breeam, BBC Effinergie, Wire Score, Osmoz).

Le mercredi 8 octobre au matin, l’Alliance HQE GBC propose aux participants de découvrir le chantier de restructuration de l’immeuble Mozaïc à Vanves. Côté médias, RMC diffusera en direct « Pros de la réno », tandis que « Réno sans filtre » donnera la parole aux professionnels.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements