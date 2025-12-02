Le viager est un levier de croissance pour les agents immobiliers. Reste à savoir comment l’intégrer à son activité ?Viagimmo fait le point lors d’un webinaire le 11 décembre à 11h30.

Le viager est aujourd’hui identifié comme un vrai relais de croissance pour les professionnels de l’immobilier, mais si cet outil de monétisation du patrimoine est particulièrement adapté aux enjeux du bien vieillir, il reste un sujet sensible et technique, qui ne s’improvise pas.

Et si vous pouviez intégrer le viager à votre offre de manière professionnelle et structurée, en vous appuyant sur un réseau expert, et rejoindre la communauté Viagimmo selon trois axes complémentaires : la franchise, le Label Viagimmo ou l’indication d’affaires ?

C’est précisément l’objectif de notre prochain webinaire, animé en direct par Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimmo. Lors de ce rendez-vous, elle présentera ces trois façons de collaborer avec le réseau et dévoilera en exclusivité la dernière nouveauté : le Label Viagimmo, un dispositif dédié aux professionnels de l’immobilier qui souhaitent développer une véritable offre viager aux côtés de Viagimmo.

Newsletter MySweetimmo

Pourquoi Viagimmo lance le Label aujourd’hui

Les besoins sont là : les retraités vivent plus longtemps, leurs dépenses augmentent, leurs revenus moins. En France, près d’une personne sur cinq a plus de 65 ans et, dans cette tranche d’âge, près de trois seniors sur quatre sont propriétaires de leur résidence principale. Pourtant, le viager ne représente encore qu’une part marginale des transactions immobilières, autour d’une vente/100.

Autrement dit : le marché existe, la demande progresse, mais peu d’acteurs sont structurés pour y répondre. Vous, professionnels de l’immobilier, êtes au cœur de ces situations, sans toujours disposer d’un cadre clair pour traiter le sujet et répondre aux attentes liées à l’économie du bien vieillir.

Le Label Viagimmo : rejoindre la communauté des pros qui ouvrent la porte du viager à leurs clients

Rejoindre le Label Viagimmo, c’est rejoindre une communauté structurée de professionnels qui s’affichent clairement comme capables de parler viager à leurs clients, tout en s’appuyant sur un réseau 100 % spécialisé pour la partie technique et opérationnelle, dans un esprit de coopération entre spécialistes.

Concrètement, cela signifie :

pouvoir présenter le viager à vos clients avec un discours clair et rassurant,

bénéficier de l’accompagnement et des outils du réseau Viagimmo qui analysera, orientera et s’occupera du suivi des dossiers, avec un fonctionnement simple, transparent et une sécurité juridique renforcée .

. valoriser ce partenariat dans votre communication et votre positionnement local.

transformer un sujet complexe en véritable axe de développement de votre chiffre d’affaires, grâce à une solution de partenariat “clé en main”.

Pendant le webinaire, Sophie Richard illustrera comment développer votre chiffre d’affaires et enrichir votre offre avec des mandats spécialisés en viager, sans changer votre cœur de métier.

Trois axes pour rejoindre la communauté Viagimmo… avec un focus sur la nouveauté

Le webinaire présentera les trois voies de collaboration avec Viagimmo.

La première, c’est la franchise Viagimmo, pour celles et ceux qui souhaitent faire du viager le cœur de leur agence et de leur équipe, agents commerciaux compris, avec un concept et un accompagnement dédiés.

La deuxième, ce sont les indicateurs d’affaires, pour les professionnels qui privilégient un rôle centré sur l’identification et la transmission de contacts viager, dans un cadre d’apport d’affaires.

La troisième, et la grande nouveauté, c’est le Label Viagimmo.

Pourquoi vous inscrire à ce webinaire

Ce webinaire ne sera pas une présentation théorique du viager. C’est un temps d’échange privilégié pour comprendre comment :

intégrer le viager dans votre offre sans vous disperser,

rejoindre une communauté de professionnels qui le travaillent déjà,

choisir la porte d’entrée la plus adaptée à votre situation : franchise, indicateur d’affaires, ou encore, le Label Viagimmo.

Si vous sentez que le viager est un sujet que vous ne pouvez plus ignorer, que vous cherchez une approche différenciante pour développer votre chiffre d’affaires et que vous voulez le faire avec un cadre clair, ce rendez-vous est fait pour vous.

Viagimmo souhaite faire du Label Viagimmo une véritable passerelle entre l’immobilier traditionnel et l’économie du bien vieillir : un partenariat fondé sur la complémentarité des compétences, la sécurité juridique et l’intérêt des clients.

Ce webinaire en est la première présentation !

À vous de décider si le viager reste un sujet dont on parle… ou s’il devient un axe structurant de votre développement.

Le 11 décembre 2025 à 11h30 !

Inscrivez-vous vite ici

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements