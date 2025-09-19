Immobilier Paris 6ᵉ: » Faire entendre aux vendeurs que les prix ont changé « , Maxime Legrand
À Paris 6ᵉ, les acheteurs sont sélectifs et les biens bien situés se vendent rapidement s’ils sont au prix. Maxime Legrand (Engel & Völkers) appelle les vendeurs à revoir leurs attentes pour rester dans la course.
Le marché immobilier du 6ᵉ arrondissement affiche une dynamique positive, avec une augmentation du chiffre d’affaires de 25 % par rapport à 2024 malgré une baisse du nombre d’offres de biens de prestige. Cette situation reflète une forte demande mais des opportunités plus limitées, avec des biens qui, lorsqu’ils sont bien positionnés, se vendent mieux et plus rapidement. L’analyse de Maxime Legrand, directeur de l’agence Engel & Völkers Saint-Germain.
L’essentiel
- +25 % de chiffre d’affaires au 1ᵉʳ semestre 2025
- Prix entre 14 000 et 20 000 €/m², jusqu’à 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés
- 50 % de clientèle étrangère, majoritairement américaine
- Perspectives 2ème semestre : favorables
Un marché dynamique mais sélectif
La forte demande dans le 6ᵉ contraste avec le nombre plus limité d’opportunités. Les biens qui respectent les critères recherchés – belle adresse, étage élevé, vue dégagée, terrasse – se vendent rapidement et souvent au prix demandé.
« Le principal enjeu aujourd’hui, c’est de faire entendre aux vendeurs que le marché a changé : on ne vend plus un bien simplement sur la base d’un prix au mètre carré. Ce qui compte désormais, c’est la rue, l’immeuble, l’étage, les prestations… On voit apparaître de véritables micro-quartiers avec des écarts parfois très marqués d’une rue à l’autre », analyse Maxime Legrand.
Les prix selon les micro-quartiers
Dans le secteur, le panier moyen pour un appartement s’élève à 1,8 M€. Les prix varient fortement d’un quartier à l’autre :
- entre 14 000 et 20 000 €/m², jusqu’à 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés
- à partir de 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés,
- autour de 16 000 €/m² à Odéon et à partir de 14 000 €/m² à Notre-Dame-des-Champs et La Monnaie. Les écarts d’une rue à l’autre se creusent, les biens d’exception rénovés avec des prestations haut de gamme restant les plus prisés.
Une clientèle internationale très présente
La clientèle du 6ᵉ est composée à 50 % d’étrangers, dont une majorité d’Américains à la recherche de biens clés en main, prêts à payer le prix fort pour un emplacement de qualité. Les acheteurs français, bien que toujours présents, doivent parfois revoir leurs ambitions ou se tourner vers les arrondissements limitrophes.
Les perspectives pour le second semestre sont favorables : Engel & Völkers anticipe une poursuite de la croissance à deux chiffres, notamment dans les 6ᵉ et 5ᵉ arrondissements, où ses équipes sont très actives.