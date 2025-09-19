Immobilier Paris 6ᵉ:  » Faire entendre aux vendeurs que les prix ont changé « , Maxime Legrand

À Paris 6ᵉ, les acheteurs sont sélectifs et les biens bien situés se vendent rapidement s’ils sont au prix. Maxime Legrand (Engel & Völkers) appelle les vendeurs à revoir leurs attentes pour rester dans la course.

Le marché immobilier du 6ᵉ arrondissement affiche une dynamique positive, avec une augmentation du chiffre d’affaires de 25 % par rapport à 2024 malgré une baisse du nombre d’offres de biens de prestige. Cette situation reflète une forte demande mais des opportunités plus limitées, avec des biens qui, lorsqu’ils sont bien positionnés, se vendent mieux et plus rapidement. L’analyse de Maxime Legrand, directeur de l’agence Engel & Völkers Saint-Germain.

L’essentiel +25 % de chiffre d’affaires au 1ᵉʳ semestre 2025

Prix entre 14 000 et 20 000 €/m², jusqu’à 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés

50 % de clientèle étrangère, majoritairement américaine

de clientèle étrangère, majoritairement américaine Perspectives 2ème semestre : favorables

Newsletter MySweetimmo

Un marché dynamique mais sélectif

La forte demande dans le 6ᵉ contraste avec le nombre plus limité d’opportunités. Les biens qui respectent les critères recherchés – belle adresse, étage élevé, vue dégagée, terrasse – se vendent rapidement et souvent au prix demandé.

« Le principal enjeu aujourd’hui, c’est de faire entendre aux vendeurs que le marché a changé : on ne vend plus un bien simplement sur la base d’un prix au mètre carré. Ce qui compte désormais, c’est la rue, l’immeuble, l’étage, les prestations… On voit apparaître de véritables micro-quartiers avec des écarts parfois très marqués d’une rue à l’autre », analyse Maxime Legrand.

À lire aussi Bien immobilier à vendre à Biarritz : Maison de ville pleine de charme

Les prix selon les micro-quartiers

Dans le secteur, le panier moyen pour un appartement s’élève à 1,8 M€. Les prix varient fortement d’un quartier à l’autre :

entre 14 000 et 20 000 €/m², jusqu’à 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés

à partir de 18 000 €/m² à Saint-Germain-des-Prés,

autour de 16 000 €/m² à Odéon et à partir de 14 000 €/m² à Notre-Dame-des-Champs et La Monnaie. Les écarts d’une rue à l’autre se creusent, les biens d’exception rénovés avec des prestations haut de gamme restant les plus prisés.

À lire aussi Immobilier Marseille : 181 nouveaux logements étudiants livrés par REDMAN en 2026

Une clientèle internationale très présente

La clientèle du 6ᵉ est composée à 50 % d’étrangers, dont une majorité d’Américains à la recherche de biens clés en main, prêts à payer le prix fort pour un emplacement de qualité. Les acheteurs français, bien que toujours présents, doivent parfois revoir leurs ambitions ou se tourner vers les arrondissements limitrophes.

Les perspectives pour le second semestre sont favorables : Engel & Völkers anticipe une poursuite de la croissance à deux chiffres, notamment dans les 6ᵉ et 5ᵉ arrondissements, où ses équipes sont très actives.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements