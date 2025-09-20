1 immeuble, 1 œuvre : Le programme fête ses 10 ans avec 1 000 œuvres d’art partout en France 

Créé en 2015 pour soutenir publiquement les artistes et la création artistique, le programme 1 immeuble, 1 œuvre fête ses 10 ans et affiche fièrement 1 000 œuvres d’art partout en France.

Le programme 1 immeuble, 1 œuvre, qui place la création artistique dans l’espace public, fête ses 10 ans en 2025. Il compte à ce jour plus de 1000 œuvres d’art commandées et installées sur l’ensemble du territoire français depuis 2015.

Newsletter MySweetimmo

Installer l’art au plus près de chacun

En 2015, ils étaient 13 membres fondateurs à s’engager aux côtés du ministère de la Culture et de son partenaire la Fédération des promoteurs immobiliers pour soutenir publiquement les artistes et la création artistique en signant la charte 1 immeuble, 1 œuvre. Ils ont depuis été rejoints par d’autres entreprises décidées, tout comme eux, à commander des projets artistiques pour les programmes d’immeubles qu’elles mettent en œuvre partout en France, inscrivant la création dans leur démarche de responsabilité sociétale.

Aujourd’hui, ils sont 96 signataires, parmi lesquels des promoteurs, des sociétés foncières et des bailleurs sociaux, à mesurer l’importance de soutenir et valoriser la création artistique dans toutes ses formes d’expression et à inscrire ce programme dans leur démarche RSE.

Hugo Servanin, Objet 10 © Olivia Ouadah, ADAGP 2025

À lire aussi Immobilier : 10 questions pour comprendre la taxe Zucman et ses effet sur les (très) très gros patrimoines

En 2019, quatre ans après la création du programme, l’association « le Club 1 immeuble, 1 œuvre », a été fondée à l’initiative de signataires de la charte, afin de fédérer et accompagner ses membres dans la réalisation du programme et faire rayonner leur engagement en faveur de l’art.

Le Club facilite la mise en œuvre des projets artistiques, valorise par des actions de communication le programme et ses œuvres et crée des rencontres entre ses membres et l’art contemporain. Il est à l’origine de la publication du livre « 1 immeuble, 1 œuvre 2015-2020 » paru aux éditions In Fine en 2021 ainsi que de la publication d’un Hors série Connaissance des Arts en 2023.

Le prix 1 immeuble, 1 œuvre remis par le ministère de la Culture en 2019, 2021, 2023 et 2025 distingue, pour chaque édition, des réalisations remarquables parmi les œuvres d’art installées dans le cadre de la charte.

Un prix du public en 2025

Le prix 2025 1 immeuble, 1 œuvre a récompensé le travail des artistes Koralie Carmen Flores, Hugo Servanin et Nathalie Talec. À l’occasion des 10 ans du programme la ministre de la Culture Rachida Dati a remis à l’artiste a remis le prix du public à l’artiste Laurent Perbos.

Nathalie Talec, Le Secret © Alexis Roudeau, ADAGP 2025

Un tremplin pour les artistes aussi

« 1 immeuble, 1 œuvre, est un projet unique et inédit qui conjugue exigence artistique, générosité et responsabilité des entreprises signataires. Il y a derrière la place grandissante faite aux oeuvres dans nos villes, la reconnaissance de la fonction et de la place essentielles de la création pour produire du commun dans la société. L’artiste est celui qui nous provoque, nous interroge, nous émeut et qui nous fait percevoir dans la ville ce que nous avions aperçu sans y prêter l’attention. L’art est une nécessité tant pour la ville que pour la vie », précise Arthur Toscan du Plantier, Président du Club 1 immeuble, 1 œuvre

Et il ajoute : « Depuis le lancement de l’opération, 580 artistes, émergents et confirmés, ont convié habitants et visiteurs à la réflexion, à la rêverie, à la discussion mais aussi au débat, parmi lesquels Daniel Buren, Johan Creten, Gloria Friedman, Fabrice Hyber, Eva Jospin, Arik Levy, Théo Mercier ou encore Prune Nourry. Le programme s’est aussi ouvert aux propositions artistiques temporaires conduites sur le temps de chantier. »

Clara Rivault, Heureux sous son ombre

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements