Immobilier : Keller Williams France choisit Septeo pour accompagner la digitalisation de ses agents

Keller Williams France choisit Septeo pour proposer à ses agents des outils simples et interconnectés afin de leur faire gagner du temps, sécuriser leurs pratiques et augmenter leur performance

Keller Williams France annonce un partenariat avec Septeo, éditeur de solutions digitales à destination des professionnels de l’immobilier.

À travers celui-ci, les agents du réseau Keller Williams bénéficient d’un accès privilégié à Modelo Office, le logiciel métier pour la transaction, et à l’ensemble de la suite Modelo développée par Septeo. Il leur fournit ainsi des outils simples et interconnectés pour gagner du temps, sécuriser leurs pratiques et augmenter leur performance

Un choix technologique et humain

Dans un environnement immobilier en pleine mutation, Keller Williams France a fait le choix d’une solution évolutive ancrée dans la réalité métier des agents.

Ce partenariat repose aussi sur une convergence forte des valeurs entre Keller Williams et Septeo : une culture d’entreprise centrée sur l’humain, la performance et la formation continue, soutenue par des outils technologiques puissants et évolutifs.

« Au-delà des fonctionnalités, c’est la vision partagée et la qualité des équipes qui ont motivé notre choix. Modelo propose une suite complète et capable d’anticiper les évolutions technologiques rapides de notre industrie. C’est un partenariat de sens, fondé sur des valeurs communes », souligne Jérôme Fabre, Président de Keller Williams France.

Une seule interface et 5 outils

Grâce à la suite Modelo, tous les agents Keller Williams accèdent à des fonctionnalités couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la transaction immobilière.

Pas moins de 5 outils intégrés depuis une seule interface facilitent l’activité des professionnels au quotidien.

Modelo Office : gestion des mandats, multidiffusion, suivi commercial, gestion d’équipe, reporting, gestion des affaires et partage des mandats.

gestion des mandats, multidiffusion, suivi commercial, gestion d’équipe, reporting, gestion des affaires et partage des mandats. IA intégrée (MIA) : rédaction automatisée des annonces, home staging virtuel, matching intelligent et pilotage vocal.

rédaction automatisée des annonces, home staging virtuel, matching intelligent et pilotage vocal. Modelo Legal : plateforme juridique complète pour sécuriser les transactions, automatiser les mandats et signer électroniquement.

plateforme juridique complète pour sécuriser les transactions, automatiser les mandats et signer électroniquement. Modelo Insight : avis de valeur marché et locative, estimation en ligne, fiche adresse, et valorisation des annonces.

avis de valeur marché et locative, estimation en ligne, fiche adresse, et valorisation des annonces. Modelo InTouch : génération de leads, campagnes d’emailing, scénarios marketing automatisés, suivi des contacts en temps réel.

La solution prend également en compte les spécificités du réseau Keller Williams, avec des paramètres pensés pour l’immobilier neuf, commercial et international avec une gestion du multilingue adaptée à la diversité des marchés adressés.

Une réponse aux besoins opérationnels des agents

« Ce partenariat incarne notre mission : fournir aux agents des outils simples, puissants et interconnectés pour gagner du temps, sécuriser leurs pratiques et augmenter leur performance. Keller Williams est un réseau pionnier : nous sommes fiers de les accompagner dans cette dynamique », précise Guillaume Girard Directeur Commercial de Modelo.

Un partenariat activé sur le terrain dès octobre 2025

Le partenariat sera matérialisé par une série de webinaires à destination des agents Keller Williams pour leur présenter les fonctionnalités clés de la suite Modelo.

Dès octobre, ces temps forts leur permettront de découvrir concrètement comment gagner en efficacité, fluidifier leur activité quotidienne et renforcer leur position sur leur marché local, en s’appuyant sur des outils éprouvés et pensés pour eux.

