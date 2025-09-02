Réseau immobilier : Keller Williams France sort de sauvegarde et accélère son expansion

Le réseau immobilier Keller Williams France annonce la sortie la validation de son plan de continuation par le tribunal de commerce et l’arrivée de Xavier Lalande au poste de regional director.

Le Tribunal de Commerce a récemment homologué le plan de continuation de Keller Williams France, marquant la sortie officielle de la période de sauvegarde. Cette décision ouvre une nouvelle phase de

développement pour le premier réseau immobilier au monde en nombre d’agents, présent en France depuis 2017.

L’essentiel Keller Williams France sort de sauvegarde et se dote d’une nouvelle gouvernance avec l’arrivée de Xavier Lalande comme Regional Director. Recentré sur ses fondamentaux, le réseau mise sur la formation, l’innovation et le déploiement des Mega Agent Offices pour atteindre 5 000 agents et renforcer son maillage territorial.

Une gouvernance renouvelée et renforcée

Accompagné depuis le 1er juillet par Frédéric Monssu, manager de transition expérimenté, Keller Williams France accueille Xavier Lalande au poste de Regional Director à compter du 1er septembre.

Fort de plus de 15 ans dans l’immobilier et la proptech, Xavier Lalande a occupé des postes stratégiques aux États-Unis et au Canada, pilotant la direction générale de réseaux immobiliers et la stratégie marketing et développement d’un grand groupe international.

« Mon objectif est clair : renforcer l’efficacité, déployer le meilleur de l’écosystème KW en France et libérer le potentiel entrepreneurial de nos agents », déclare Xavier Lalande.

Une gouvernance collégiale viendra soutenir cette dynamique, avec un comité de direction réorganisé et la création d’un comité d’administration réunissant des dirigeants de Market Centers et des experts du secteur.

Un déploiement adapté aux territoires : les Mega Agent Offices

Pour accélérer la croissance locale, KW France mise sur les Mega Agent Offices (MAO). Ce modèle se veut être un accélérateur et un levier de croissance pour les agences immobilières qui souhaitent s’appuyer sur la force de recrutement et la qualité des formations proposées par KW et ses plateformes Market Centers, tout en préservant leur identité locale. Les MAO permettent aux Market Centers d’étendre leur influence au-delà de leur implantation principale et de mieux couvrir les territoires à fort potentiel qui leur sont exclusivement accordés. Une vingtaine de MAO sont déjà actifs, et d’autr

ouvertures sont prochainement prévues, notamment à Orléans, Marseille, dans le Puy de Dôme et en Polynésie française.

Un cap clair et des ambitions affichées

Avec une gouvernance renouvelée et un plan de continuation validé, Keller Williams France se fixe une feuille de route stratégique avec un cap clairement affirmé :

– Développer son réseau dans les principales agglomérations et accentuer son ancrage territorial auprès des satellites MAO dans les secteurs à fort potentiel ;

– Assurer le déploiement de nouveaux services centraux et de nouvelles technologies performantes ;

– Démultiplier les meilleures pratiques de ses franchisés et optimiser l’articulation de l’ensemble de son écosystème ;

– Réunir 5 000 agents en métropole, en Corse et dans les outre-mer à moyen terme ;

S’imposer comme l’acteur alternatif majeur des services de l’immobilier en France.

« KW France doit continuer à bâtir avec la force d’une culture partagée à tous les maillons de notre chaîne et s’appuyer sur notre offre de formation unique. Nous voulons accompagner et fédérer la prochaine génération des leaders de l’immobilier », conclut Jérôme Fabre, président de Keller Williams France.

L’ensemble des franchisés sont invités à se réunir près de Nice les 16 et 17 septembre prochains pour partager la feuille de route stratégique et aligner les énergies du réseau.

