Agents immobiliers : 5 conseils à donner à vos vendeurs pour maîtriser l’art du home staging

Un bien bien présenté se vend plus vite. Découvrez 5 conseils de home staging à partager avec vos vendeurs pour valoriser leur logement, séduire les acheteurs et accélérer la transaction.

Tous les agents immobiliers le savent : un bien se vend d’abord… avec les yeux. Dans un marché où les acheteurs comparent des dizaines d’annonces en quelques clics, la première impression est décisive.

Le home staging consiste à mettre en scène un logement pour séduire dès la visite ou la photo. Bonne nouvelle : inutile de tout refaire à grands frais. Quelques conseils simples suffisent pour transformer l’image d’un bien et accélérer sa vente. Voici 5 recommandations pratiques que vous pouvez donner à vos clients vendeurs.

1. Désencombrez et dépersonnalisez

Les acheteurs doivent pouvoir se projeter. Trop de bibelots, de meubles massifs ou de photos personnelles brouillent leur regard.

Exemple concret : retirer les collections, alléger les bibliothèques, ranger les jouets qui traînent.

Le conseil pro : proposez à vos clients de préparer quelques cartons en avance. C’est aussi un premier pas vers leur futur déménagement.

2. Misez sur la lumière

Un logement sombre paraît plus petit et moins chaleureux. La lumière naturelle ou artificielle change tout.

Exemple concret : ouvrir les rideaux, remplacer les ampoules grillées, ajouter une lampe d’appoint dans un coin trop sombre.

Le conseil pro : programmez les visites en journée quand c’est possible. Une pièce baignée de lumière se vend plus vite.

3. Rafraîchissez sans gros travaux

Pas besoin de rénover, mais un petit coup de peinture claire ou quelques retouches suffisent pour donner un aspect soigné.

Exemple concret : repeindre un mur trop foncé en blanc cassé, changer des poignées de porte vieillottes, masquer les petits trous.

Le conseil pro : proposez des teintes neutres (blanc, beige, gris clair) qui plaisent au plus grand nombre.

4. Soignez la décoration et l’aménagement

Un espace mal agencé peut sembler étroit. Le bon mobilier met en valeur les volumes.

Exemple concret : retirer une table trop grande dans un petit salon, poser quelques coussins colorés, mettre une plante verte dans un coin.

Le conseil pro : moins c’est mieux. Quelques touches suffisent à réchauffer l’espace sans le surcharger.

5. Valorisez les photos et la mise en ligne

Un home staging réussi ne sert à rien sans de belles photos. Les annonces se jugent d’abord en ligne.

Exemple concret : shooter les pièces en format paysage, éviter le contre-jour, mettre en valeur la pièce principale dès la première photo.

Le conseil pro : proposez l’intervention d’un photographe pro (ou équipez-vous d’un smartphone de qualité et d’un trépied). L’investissement est largement rentabilisé par une vente plus rapide.

En bref : vendre plus vite et mieux Un bien désencombré et lumineux attire plus d’acheteurs.

Les petites retouches donnent une impression de soin.

La mise en valeur par la déco et les photos fait la différence. Un logement bien présenté se vend en moyenne deux fois plus vite qu’un bien laissé “dans son jus”.

MySweetConseilPro : le kit photo express Constituez un petit “kit photo” à prêter à vos vendeurs : trépied, lampe d’appoint, housses de coussin neutres. Avec un minimum de préparation, ils transforment leur bien à moindre coût… et vous facilitez vos ventes.

