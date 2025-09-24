Investissement immobilier : La Première Brique lance le porte-monnaie rémunéré à 5 %

Désormais, l’argent investi sur La Première Brique est rémunéré à hauteur de 5 % brut annuel, avec un rendement versé automatiquement chaque mois sur le porte-monnaie de l’utilisateur.

Les fondateurs de La Premiere Brique lancent le premier porte-monnaie rémunere a 5 % pour les investisseurs

© La Première Brique

Les co-fondateurs de La Première Brique

Par MySweetImmo, le 24 septembre 2025
La Première Brique, plateforme de financement participatif, innove pour repenser l’expérience d’investissement immobilier.

La plateforme 100 % digitale enrichit son offre avec de nouvelles fonctionnalités pensées pour les particuliers : porte-monnaie rémunéré à 5 %, tableau de bord intelligent, open banking. Objectif ? Permettre à chacun un pilotage actif, continu et rentable.

Une alternative crédible aux produits d’épargne classiques

Grâce à ces nouveau services, La Première Brique répond à une attente concrète des investisseurs particuliers : mettre fin aux phases creuses entre deux projets et offrir une alternative crédible aux produits d’épargne classiques.

L’argent investi sur la plateforme est désormais rémunéré à hauteur de 5 % brut annuel, avec un rendement versé automatiquement chaque mois sur le porte-monnaie de l’utilisateur. Les fonds restent disponibles à tout moment, libres d’être retirés ou réinvestis en toute simplicité. 

Comment ça fonctionne ?

  • Pour chaque euro investi, un plafond de rémunération équivalent est activé pour le mois suivant. Les intérêts sont calculés automatiquement et versés chaque mois sur le porte-monnaie. 
  • Les fonds restent disponibles à tout moment, tout en générant 5 % d’intérêt brut annuel.
  • Grâce au plafond dynamique, les particuliers profitent d’un rendement sur les sommes investies  sans bloquer leur argent.
  • Chaque 1er du mois, les intérêts sont crédités sur le solde, prêts à être réinvestis ou retirés selon les besoins.
Une interface repensée, pour des décisions plus éclairées

Refonte de l’espace personnel, nouveau tableau de bord, crédit instantané du compte via Open Banking. Chaque évolution de la plateforme a été pensée pour apporter une expérience plus fluide, plus lisible, plus intuitive.

Parmi les nouveautés :

  • Un échéancier intelligent (3, 6, 12 mois) pour suivre ses flux à venir en un clin d’œil,
  • L’affichage brut / net des rendements sur 1, 3, 6 et 12 mois (bientôt disponible),
  • Un suivi en temps réel directement dans l’app mobile,
  • Des filtres par année pour mieux analyser ses remboursements.

En toile de fond, un nouvel univers visuel accompagne ces transformations, avec une interface modernisée qui clarifie l’usage.

Donner les moyens d’agir en investisseur

La Première Brique renforce ainsi ce qui fait sa singularité : ouvrir à tous un accès à l’immobilier, sans compromis sur la sélection des projets et la transparence.

Une vision qui trouve aujourd’hui sa traduction concrète dans les résultats. Plus de 130 000 investisseurs, plus de 120 M€ reversés (capital et intérêts), et plus de 750 opérations financées. La Première Brique affiche une dynamique constante, à rebours des turbulences que connaît le secteur.  

Accessible dès 1 € et sans frais à l’entrée, la plateforme poursuit sa mission et donne à chacun les moyens d’agir en investisseur. Elle propose un véritable outil d’action, de suivi et d’optimisation. Une ambition qui trouve sa pleine expression dans cette nouvelle version. Investir, ici, devient à la fois plus simple, plus rapide… et plus stratégique.

« Chaque évolution que nous apportons – qu’il s’agisse d’une fonctionnalité, d’un service ou d’un choix de design – poursuit la même conviction : investir ne doit pas être réservé à quelques-uns, mais pensé pour chacun. Ce nouveau porte-monnaie rémunéré, comme l’ensemble des nouveaux outils, incarne notre vision d’un investissement immobilier plus accessible, plus fluide, plus responsable», précise Hugo Berthe, co-fondateur de La Première Brique.

Par MySweetImmo
