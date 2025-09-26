Immobilier Poitiers : Un nouveau quartier verra le jour aux portes du Futuroscope
Logements, bureaux, commerces, écoles … A Chasseneuil-du-Poitou, aux portes du Futuroscope, un nouveau quartier mixte et durable verra bientôt le jour.
Aux portes du Futuroscope, un nouveau quartier s’apprête à voir le jour. Porté par AVENTIM, NGE Immobilier et le Département de la Vienne – propriétaire du terrain et aménageur de la ZAC –, ce projet vise à renforcer l’attractivité de la Technopole du Futuroscope. D’un quartier de « fonctions », il deviendra un pôle de vie durable et mixte.
« Nous allons donner un nouveau souffle à la Technopole du Futuroscope avec ce projet, qui reste fidèle à l’ADN du site : innovant et ambitieux ! L’objectif est de créer un véritable lieu de vie, pour attirer de nouveaux talents et renforcer l’attractivité de la Technopole. Le projet marque aussi notre volonté d’en faire un quartier vivant, avec des logements étudiants, des commerces, une école innovante autour du digital, et lui donner une identité forte, au cœur du poumon économique de la Vienne », précise Alain Pichon, Président du Département de la Vienne.
Un projet immobilier au coeur de la Technopole du Futuroscope
Ce futur quartier, situé à Chasseneuil-du-Poitou, a vocation à devenir le cœur battant de la Technopole du Futuroscope. Il s’inscrit dans un écosystème existant stimulé par le rayonnement du parc du Futuroscope et de ses 2,5 millions de visiteurs annuels, par la présence de plus de 250 entreprises, par celle de nombreux établissements d’enseignement. Il bénéficie également de la proximité de l’autoroute A10 ou de la gare TGV du Futuroscope.
Un projet immobilier durable
Le projet vient répondre à des besoins concrets : renforcer et diversifier l’offre de logements, proposer des services de proximité, ou encore développer une offre de bureaux énergétiquement performante.
Performance énergétique des bâtiments, renaturation, mobilités douces, faible empreinte carbone, gestion responsable de l’eau…, la durabilité du projet est au cœur des ambitions.
Un projet mixte livré en plusieurs phases
Pensé par l’agence d’architecture et d’urbanisme Lambert Lénack, ce nouveau quartier mixte de 7,2 ha sera réalisé par phases.
La première représente 25 000 m² sur les 84 000 m² de surface de plancher totale. Elle intégrera des écoles et des logements à destination des étudiants et jeunes actifs. Elle sera complété par des bureaux, des commerces en pied d’immeuble et une offre hôtelière. Les premières livraisons sont prévues pour 2028.
« Ce quartier mixte, durable et ouvert, porté aux côtés du Département de la Vienne, de la ville de Chasseneuil-du-Poitou et de l’ensemble des services du Grand Poitiers incarne parfaitement notre ambition : penser l’immobilier comme un outil utile, au service du territoire et des usages », conclut Arnaud Michel Courty, Directeur Général Délégué d’AVENTIM Pays de la Loire.