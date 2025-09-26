Immobilier Poitiers : Un nouveau quartier verra le jour aux portes du Futuroscope

Logements, bureaux, commerces, écoles … A Chasseneuil-du-Poitou, aux portes du Futuroscope, un nouveau quartier mixte et durable verra bientôt le jour.

Aux portes du Futuroscope, un nouveau quartier s’apprête à voir le jour. Porté par AVENTIM, NGE Immobilier et le Département de la Vienne – propriétaire du terrain et aménageur de la ZAC –, ce projet vise à renforcer l’attractivité de la Technopole du Futuroscope. D’un quartier de « fonctions », il deviendra un pôle de vie durable et mixte.

« Nous allons donner un nouveau souffle à la Technopole du Futuroscope avec ce projet, qui reste fidèle à l’ADN du site : innovant et ambitieux ! L’objectif est de créer un véritable lieu de vie, pour attirer de nouveaux talents et renforcer l’attractivité de la Technopole. Le projet marque aussi notre volonté d’en faire un quartier vivant, avec des logements étudiants, des commerces, une école innovante autour du digital, et lui donner une identité forte, au cœur du poumon économique de la Vienne », précise Alain Pichon, Président du Département de la Vienne.

Newsletter MySweetimmo

Un projet immobilier au coeur de la Technopole du Futuroscope

Ce futur quartier, situé à Chasseneuil-du-Poitou, a vocation à devenir le cœur battant de la Technopole du Futuroscope. Il s’inscrit dans un écosystème existant stimulé par le rayonnement du parc du Futuroscope et de ses 2,5 millions de visiteurs annuels, par la présence de plus de 250 entreprises, par celle de nombreux établissements d’enseignement. Il bénéficie également de la proximité de l’autoroute A10 ou de la gare TGV du Futuroscope.

À lire aussi Parkings : Un marché qui baisse à Paris et qui résiste en Ile-de-France

Un projet immobilier durable

Le projet vient répondre à des besoins concrets : renforcer et diversifier l’offre de logements, proposer des services de proximité, ou encore développer une offre de bureaux énergétiquement performante.

Performance énergétique des bâtiments, renaturation, mobilités douces, faible empreinte carbone, gestion responsable de l’eau…, la durabilité du projet est au cœur des ambitions.

À lire aussi Immobilier Ile-de-France : Une reprise timide des volumes de vente et une stabilisation des prix

Un projet mixte livré en plusieurs phases

Pensé par l’agence d’architecture et d’urbanisme Lambert Lénack, ce nouveau quartier mixte de 7,2 ha sera réalisé par phases.

La première représente 25 000 m² sur les 84 000 m² de surface de plancher totale. Elle intégrera des écoles et des logements à destination des étudiants et jeunes actifs. Elle sera complété par des bureaux, des commerces en pied d’immeuble et une offre hôtelière. Les premières livraisons sont prévues pour 2028.

« Ce quartier mixte, durable et ouvert, porté aux côtés du Département de la Vienne, de la ville de Chasseneuil-du-Poitou et de l’ensemble des services du Grand Poitiers incarne parfaitement notre ambition : penser l’immobilier comme un outil utile, au service du territoire et des usages », conclut Arnaud Michel Courty, Directeur Général Délégué d’AVENTIM Pays de la Loire.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements