Marketing immobilier : Nodalview rachète ProperShot et vise le leadership européen

Nodalview renforce son marketing immobilier avec l’acquisition de ProperShot et propose aux agents immobiliers des solutions IA pour sublimer leurs photos. Objectif ? Devenir la solution européenne de référence.

Nodalview, la plateforme technologique de marketing immobilier, annonce l’acquisition de son concurrent, ProperShot. Cette deuxième opération de croissance externe, confirme la stratégie ambitieuse de la scale-up : allier croissance organique rentable à des acquisitions stratégiques pour devenir la solution de référence de son marché.

L’essentiel Nodalview acquiert ProperShot, son principal concurrent à Paris.

La scale-up compte plus de 20 000 utilisateurs dans 30 pays.

Objectif : devenir le leader pan-européen du marketing immobilier.

Nodalview mise sur des acquisitions stratégiques

Avec plus de 20 000 utilisateurs dans 30 pays, Nodalview propose aux professionnels de l’immobilier une plateforme tout-en-un dopée à l’IA : photos professionnelles, vidéos, visites immersives 360°, home staging virtuel et plans 2D. Autant d’outils pour séduire les acheteurs, améliorer leur expérience de recherche en ligne et se démarquer sur un marché concurrentiel.

Trois mois après le rachat de Flaash, spécialiste du home staging virtuel, Nodalview annonce l’acquisition de ProperShot, son principal concurrent basé à Paris et fort de 2 000 clients. Le produit et les équipes tech de ProperShot seront intégrés à Nodalview, qui devient ainsi la plus grande équipe européenne spécialisée dans l’IA appliquée aux visuels immobiliers.

Cette acquisition renforcera aussi la présence de Nodalview en France, avec un hub parisien qui a pour vocation de continuer à grandir dans le futur.

« Avec l’arrivée de Propershot et Flaash chez Nodalview, nous disposons aujourd’hui de l’équipe d’IA la plus ambitieuse d’Europe, dédiée à améliorer l’expérience de recherche immobilière. Personne n’investit autant que nous sur ce segment », annonce Thomas Lepelaars, Cofondateur et CEO de Nodalview. « Nous sommes très heureux d’accueillir la brillante équipe de ProperShot au sein de Nodalview et d’intégrer leur technologie à notre plateforme. Ce rapprochement stratégique va nous permettre d’accélérer notre feuille de route et d’apporter encore plus d’innovations à nos clients.»

Centraliser tous les besoins de marketing de l’agent immobilier

Nodalview ambitionne de devenir la solution de référence des agents immobiliers qui simplifie leur quotidien. Une plateforme unique qui leur permet de gérer l’ensemble de leur vos immobilier : mettre en avant un bien avec des visuels attractifs, professionnels et innovants qui répondent aux attentes des chercheurs.

« Il y a une fracture entre ce qu’attendent les acheteurs en termes de recherche immobilière en ligne et ce que propose la moyenne de l’industrie. Notre ambition est d’être le seul outil de marketing nécessaire aux professionnels de l’immobilier, qu’ils soient seuls ou dans une grosse structure, qu’ils louent des studios ou qu’ils vendent des biens de luxe… Nodalview les aidera à mettre en avant leurs biens avec un seul outil simple et innovant ! » explique Thomas Lepelaars

Une croissance externe autofinancée et rentable

Cette deuxième opération, 100% autofinancée, confirme l’ambition de Nodalview de faire de la croissance externe un levier stratégique.

« Notre excellence opérationnelle, notre rentabilité et l’absence de dette à notre bilan renforcent notre solidité financière. Ceci nous met dans une bonne position pour continuer les opérations de croissance externe pour accélérer notre ambition », explique Maxim Van Reybrouck, CFO de Nodalview.

La Scale Up continue en effet de grandir de façon rentable sur l’ensemble de ses marchés. Avec de solides résultats, l’entreprise bruxelloise explore déjà d’autres opérations qui pourraient venir étoffer son offre ou étendre sa voilure européenne.

« Il y a une vraie opportunité pour Nodalview de devenir un leader significatif pan-européen. Nous continuerons à allier notre forte croissance organique à des opportunités de croissance externe pour renforcer notre position unique sur le marché. Toujours avec l’ambition de construire la solution la plus complète et qualitative du marché pour nos clients.», conclut Thomas Lepelaars.

