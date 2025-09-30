Immobilier Suresnes : Le Groupe Giboire lance la commercialisation d’une résidence avec vue sur Paris
A Suresnes, le Groupe Giboire lance la commercialisation d’« Horizon Valérien », une résidence avec de larges ouvertures, balcons ou terrasses, et pour certains appartements, de superbes vues sur Paris.
Le Groupe Giboire annonce le lancement commercial d’un programme résidentiel bénéficiant d’une localisation rare et recherchée : la proximité du Mont Valérien, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
« Horizon Valérien illustre la volonté du Groupe Giboire de proposer des projets de qualité dans des emplacements à forte valeur patrimoniale, en adéquation avec les attentes des futurs acquéreurs, qu’ils soient en recherche d’une résidence principale ou d’un investissement durable », souligne Pascal Mavré, Directeur régional Île-de France du Groupe Giboire.
Un emplacement privilégié
Située rue Guillemette Faussard, au cœur d’un environnement paisible et verdoyant à proximité immédiate du Mont Valérien, la résidence « Horizon Valérien », composée d’un seul bâtiment de 12 appartements, bénéficie donc d’un emplacement unique, prisé pour sa quiétude et ses panoramas remarquables sur Paris.
Signée par Emmanuelle Gustin Architectes, la résidence adopte une architecture contemporaine aux lignes sobres et élégantes, parfaitement intégrée dans le tissu résidentiel environnant. Ce parti pris architectural vient sublimer la rareté de cette opération de petite taille, pensée pour offrir un cadre de vie exclusif et confidentiel.
Des appartements lumineux, spacieux et ouverts sur l’extérieur
Déclinés du studio au 5 pièces, les 12 appartements bénéficient de prestations de très grande qualité, avec de larges ouvertures, balcons ou terrasses, et pour certains, de superbes vues sur Paris. Des caves et places de stationnement viennent compléter les logements pour un confort optimal au quotidien.
Au-delà de son caractère intimiste, « Horizon Valérien » s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante, répondant aux dernières normes en matière de performance énergétique. Les travaux sont prévus pour démarrer au 1er trimestre 2026, avec un soin particulier accordé à l’impact environnemental et à la maîtrise des consommations.
Suresnes : une ville d’équilibre aux portes de la Capitale
A seulement quelques minutes de La Défense et de Paris grâce au tramway T2, au Transilien L ou aux futures connexions du Grand Paris Express, Suresnes bénéficie d’une accessibilité optimale. C’est un emplacement stratégique pour ceux qui souhaitent conjuguer vie citadine, confort résidentiel et proximité des grands pôles d’emploi.
Suresnes séduit par son équilibre entre dynamisme urbain et douceur de vivre. Au-delà de sa qualité de vie appréciée, la ville se distingue par une identité forte, où patrimoine, culture et nature se rencontrent. Son théâtre Jean Vilar, remarquable bâtiment Art Déco, est devenu une scène incontournable notamment grâce au festival Suresnes Cités Danse, qui rayonne bien au-delà du territoire en accueillant des créations nationales et internationales. Dominant la ville, le Mont Valérien constitue à la fois un haut lieu de mémoire et un espace de respiration : véritable poumon vert, il invite aux balades et aux loisirs, tout en offrant des panoramas exceptionnels sur Paris et la Défense.
Avec ses parcs soignés, ses quais de Seine réaménagés et un tissu économique dynamique, Suresnes attire autant les familles en quête de sérénité que les actifs désireux de conjuguer proximité de la capitale et cadre de vie privilégié.