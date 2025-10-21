Agent immobilier à Bordeaux : Stéphane Lalanne (Lalanne Immobilier) et Ketty Ferré (SeLoger), un duo qui cartonne !

À Bordeaux, Stéphane Lalanne, co-gérante de Lalanne Immobilier, et Ketty Ferré, chargée de relation partenaire chez SeLoger, forment un duo complice et performant. Les coulisses d’un partenaria gagnant – gagnant.

Stéphane Lalanne, co-gérante de l’agence Lalanne Immobilier à Bordeaux, et Ketty Ferré, chargée de relation partenaire de SeLoger, nous révèlent les coulisses de leur partenariat de travail sur le marché girondin. Complicité, authenticité et efficacité sont au rendez-vous pour ce duo qui s’est vraiment bien trouvé. Et même lorsque le partenariat fait face à des divergences d’opinions, il en ressort toujours une réponse intelligente et locale, qui fait avancer toutes les équipes dans la bonne direction…

Plantons le décor : Lalanne Immobilier, une agence bordelaise bien installée !

Stéphane Lalanne est un peu tombée dans la marmite de l’immobilier depuis toute petite. Aujourd’hui co-gérante de l’agence Lalanne immobilier, c’est d’abord son grand-père qui, en 1963, ouvre une agence à Arès, sur le bassin d’Arcachon. Puis, l’histoire familiale continue de s’écrire avec le père de Stéphane, Patrice Lalanne, qui a l’idée lumineuse de s’exporter un peu plus loin… à Bordeaux, dès 1975.

Aujourd’hui, le spécialiste incontournable de l’échoppe bordelaise, accompagne les porteurs de projets sur tous types de biens, et sur toute la métropole. L’agence propose également un service de gestion locative très investi, la boucle est bouclée !

La collaboration avec l’agence Lalanne immobilier ne date pas d’hier. 15 ans qu’elle dure ! Historiquement, le partenariat a démarré avec Logic-Immo – et puis aujourd’hui, l’agence bénéficie de toutes les compétences de la galaxie SeLoger. Stéphane note d’ailleurs, une évolution du partenariat avec des équipes expertes du marché local qui délivrent des chiffres clés et des tendances du métier, sur des problématiques récurrentes ou non. « Le rapprochement avec Meilleurs Agents y est aussi pour quelque chose. », poursuit-elle, afin de compléter son propos.

Aujourd’hui, dans une logique de proximité renforcée du côté de SeLoger, Stéphane Lalanne est accompagnée par Ketty Ferré, sa chargée de relation partenaire. Un duo gagnant à tout point de vue !

Ketty : J’accompagne divers types de clients : agences immobilières, indépendants rattachés ou non à un réseau, etc. Mon rôle est de les conseiller au mieux, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de leur budget. Nous construisons ensemble une stratégie digitale sur-mesure, parfaitement adaptée à leur marché local et à leurs objectifs du moment. Une fois que c’est fait, on planifie des rendez-vous de suivi afin de mesurer ensemble l’efficacité. Et l’idéal est de se rencontrer plusieurs fois dans l’année. C’est aussi l’orientation que le SeLoger donne à la nouvelle organisation commerciale : un accompagnement avec davantage de proximité et de rencontres régulières…

Mes clients attendent généralement une grande disponibilité, ainsi qu’une expertise solide basée sur des données fiables. L’accompagnement est personnalisé et il prodigue un conseil stratégique clair dans le but d’améliorer leur performance digitale.

Ketty : Notre force, c’est clairement tout l’écosystème de marques SeLoger. Nous sommes capables de répondre à l’intégralité des besoins quel que soit le segment de marché, du grand public au plus premium. Nous avons une vision à 360° pour tous les porteurs de projets.

Stéphane et Ketty, pourriez-vous évoquer votre relation, l’une et l’autre ?

Stéphane : Ketty, elle est très disponible. Elle fait preuve d’écoute et elle prodigue de bons conseils sur les investissements à privilégier lorsque nous devons faire des choix. Notre budget n’étant pas illimité. Ketty nous accompagne à chaque négociation de contrat, sur la meilleure stratégie à adopter, selon nos objectifs et selon notre budget.

Ketty : J’apprécie la disponibilité de Stéphane parce qu’elle trouve toujours un temps pour échanger, apporter son point de vue, et son expertise terrain. C’est précieux d’avoir une partenaire aussi engagée qu’elle !

Selon vous, quelles sont les forces de votre relation ?

Ketty : On a construit une relation de confiance au fil du temps et grâce à nos échanges réguliers. La transparence est un autre point fort qui caractérise la relation. On communique de façon claire et honnête, que ce soit sur la partie budget ou résultat.

Stéphane : Je suis d’accord avec Ketty. J’ajouterai que c’est une grande qualité d’avoir des collaborateurs qui vous appellent régulièrement et qui viennent jusqu’à vos agences. Dès qu’on a une question, ils y répondent. S’ils n’ont pas la réponse sur le moment, ils reviennent vers nous dans les meilleurs délais.

Avez-vous parfois des divergences de vision ou de méthode ?

Ketty : On fait des compromis, et c’est la force d’un partenariat qui dure depuis 15 ans. C’est travailler en bonne intelligence. Il arrive que nous ne soyons pas d’accord, nous nous efforçons de trouver des solutions. Surtout, on ne laisse pas l’égo prendre le dessus. Et alors, ça se passe toujours bien.

Stéphane : Ketty s’efforce de nous accompagner toujours au mieux. Elle nous fait les meilleures propositions parmi toutes les solutions digitales de SeLoger. Néanmoins, nous avons des contraintes budgétaires et nous devons maîtriser nos coûts. Pour autant, il ne faut pas que ça ait un impact sur la qualité de nos investissements en communication. C’est un consensus entre nous et je rejoins Ketty sur le point suivant : nous arrivons toujours à trouver un accord… avec des négos, plus ou moins longues. (rires). Mais on y arrive toujours !

Depuis quelque temps, SeLoger a intensifié sa proximité avec ses clients partenaires. Quelle en est pour vous, la valeur ajoutée, Stéphane ?

Stéphane : Ketty est désormais notre contact privilégié chez SeLoger et dès que nous avons besoin de conseils, elle répond et elle est force de proposition. On peut compter sur elle au quotidien. Mais également sur son équipe. La preuve : dernièrement, il nous a été proposé de mieux former nos équipes à l’utilisation du back office sur SeLoger pro. Je n’y aurais pas pensé directement, pourtant, c’était un besoin réel et une suggestion pertinente.

Avez-vous eu l’occasion de participer à un de nos événements organisés par SeLoger en Gironde ?

Stéphane : Oui tout à fait. Je suis également intervenue lors des tables rondes. Ce sont des événements devenus incontournables pour la profession. C’est un temps qui nous est dédié à nous, professionnels de l’immobilier. Nous avons des infos clés avec une analyse pertinente vraiment localisée sur le marché bordelais. Ces analyses nous permettent d’avoir une meilleure visibilité pour les mois suivants. C’est aussi un moment d’échange avec nos partenaires et avec nos confrères.

Parlons un peu du marché bordelais… Êtes-vous optimiste pour l’avenir ?

Stéphane : Qui est vraiment optimiste aujourd’hui ? Généralement, je suis quelqu’un d’optimiste, mais là, on va dire que je reste prudente dans un contexte international compliqué et un contexte national encore plus préoccupant. Nous sommes en stand-by au niveau de nos politiques… Ça ne simplifie pas le marché. Nos acquéreurs et nos vendeurs sont inquiets, toutefois, ils ont des projets à mener. Il faut donc s’adapter, mais la prudence reste de mise.

Ketty : Nous sommes optimistes de notre côté. SeLoger a investi massivement en Gironde. Grâce à cette campagne de publicité et marketing en local, nous avons des chiffres positifs. Depuis janvier, une centaine de nouveaux professionnels nous ont rejoints en Gironde et nous délivrons 19 000 leads tous les mois.

Pour l’anecdote, le spécialiste des études Made in Surveys a mené une enquête récente sur 250 agents immobiliers dont 80 % d’entre eux sont basés en province, et SeLoger en ressort premier sur la qualité des leads ! Des chiffres satisfaisants pour nous et pour nos agences partenaires. ».

Où pensez-vous diriger vos efforts en 2026 ?

Stéphane : Nous allons poursuivre nos investissements en communication et en stratégie digitale, malgré la complexité du marché. Nous voulons proposer le même niveau d’investissement pour nos clients. Nous tâchons de maintenir notre expertise, parce qu’aujourd’hui, c’est ce qui fait la différence. Et nous avons un niveau d’exigence très élevé sur la qualité de nos services. La proximité avec nos porteurs de projet est aussi un point important, comme SeLoger peut l’avoir avec nous. Nous sommes toujours en recherche de nouvelles solutions pour améliorer notre accompagnement.

Ketty : Nous allons augmenter nos investissements, comme chaque année. Pour nous, la réflexion est toujours le porteur de projet… Comment il se comporte ? De quoi a-t-il besoin ? On pense mettre également un coup d’accélérateur sur l’application mobile cette année, car nous sommes en pleine mutation et aujourd’hui, sur le mois de septembre, c’est +25,5 % d’utilisateurs de l’app. Et bien sûr, nous travaillons aussi sur l’IA et sur de nouveaux outils pour maximiser la visibilité des agences. Nous avons de nouvelles solutions qui arrivent dès la fin d’année et qui permettront d’aller chercher davantage de potentiels acquéreurs.

Stéphane : Et si je peux me permettre, aujourd’hui, les acquéreurs, c’est aussi la clé de notre activité. Nous ne rencontrons pas de difficultés à rentrer des mandats de vente mais nous attachons à ce qu’ils soient de qualité et en cohérence avec les prix du marché pour répondre à l’exigence des acquéreurs en recherche.

