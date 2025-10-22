Immobilier : Avec de nouveaux outils et partenaires, Optimhome mise sur la transparence, le digital et la proximité
Avec de nouveaux outils digitaux et partenaires, Optimhome accompagne ses 1 800 conseillers pour rendre l’expérience immobilière plus transparente et plus efficace. Découvrez la vision du réseau au salon RENT 2025.
Dans un marché immobilier plus exigeant, où confiance et précision sont déterminantes, Optimhome Immobilier poursuit sa dynamique d’innovation et de service.
Le réseau, fort de 1 800 conseillers indépendants, relance sa campagne nationale « Les Ventes Immo Zen» pour la deuxième fois en 2025, avec une ambition claire : élever la qualité de service et restaurer la confiance entre vendeurs, acheteurs et professionnels.
Trois nouveaux outils au service de la transparence
Dans un contexte où les prix se réajustent et où la décision de mise en vente se fait plus prudente, Optimhome déploie trois nouveaux outils, conçus pour rendre l’expérience immobilière plus transparente et plus efficace.
- L’« Avis de Valeur Optimhome », une estimation enrichie et contextualisée des biens vendus ou retirés, renforçant la crédibilité du conseiller.
- Une version optimisée de l’application OptimhomePro, intégrant alertes automatiques, rapprochement intelligent entre biens et acquéreurs, et un accès à la base des 4 500 conseillers de DigitRE Group (près de 30 000 biens).
- La « Garantie d’Action », un document associé au mandat exclusif Optimust, qui formalise les engagements réciproques entre vendeur et conseiller.
« L’exclusivité n’est pas une contrainte, c’est une promesse. Elle engage le conseiller sur la qualité du service et la défense du prix », souligne Olivier Colcombet, Président d’Optimhome.
Un accompagnement humain et digital renforcé
Ces outils s’accompagnent d’un vaste programme de formation mené par la DigitRE Académie, certifiée Qualiopi, axé sur la maîtrise des outils, la relation client et la posture de conseil.
Le réseau enrichit l’expérience de ses conseillers avec quatre nouveaux partenaires apportant des services à forte valeur ajoutée :
- Viseeon (accompagnement juridique et comptable),
- Meilleurtaux (financement),
- Koutravo et Citévo (travaux et valorisation des biens).
« Le digital ne doit jamais éloigner du client. Il doit simplifier, fiabiliser et renforcer la relation humaine», précise Olivier Colcombet.
Une campagne à forte visibilité nationale
Soutenue par une communication 360° (TV, presse, digital, SMS), la campagne a déjà touché plus de 52 millions de contacts. Ce dispositif est relayé localement par les conseillers pour renforcer la présence de la marque sur le terrain.
Optimhome au salon RENT 2025
Optimhome sera présent les 5 et 6 novembre au salon RENT. Olivier Colcombet participera notamment à deux débats sur les thèmes :
- « Réseaux de mandataires : quelles ambitions et quelles stratégies ? » – mercredi 5 novembre à 10h au Rent Channel
- « IA et capital humain : recruter autrement et développer l’employabilité de demain » – mercredi 5 novembre à 16h45 à l’Espace Conférences Orisha Real Estate