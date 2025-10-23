Immobilier : Le viager libre, la clé de la propriété pour les jeunes ?

Accéder à la propriété reste un défi pour les jeunes. Le viager libre offre une solution : habiter ou louer immédiatement, avec un financement souple. Une alternative innovante pour devenir propriétaire et réduire les inégalités générationnelles.

Accéder à la propriété est devenu un parcours semé d’obstacles pour les jeunes générations. D’après les données CAFPI, au 1er semestre 2025 le niveau d’apport moyen des primo-accédants s’est réduit à 20% pour atteindre 57 864 €, (contre 23% 1 an plus tôt : 62 679 €). Un seuil encore inatteignable pour de nombreux primo-accédants.

Un accès à la propriété de plus en plus difficile

Résultat : des milliers d’étudiants et de jeunes actifs restent prisonniers d’un marché locatif tendu et de loyers qui grèvent lourdement leur budget. Ainsi la propriété se concentre désormais de plus en plus entre les mains des plus de 50 ans et des classes aisées.

Une alternative : le viager libre

Face à ce constat, une alternative encore méconnue émerge : le viager libre. Contrairement au viager occupé, cette formule permet à l’acquéreur de disposer immédiatement du bien dès la signature de l’acte. Il peut y habiter, le louer ou l’aménager sans attendre.

Selon l’Observatoire Viagimmo 2024, ce type de transaction représente 13 % du marché du viager, une proportion stable qui traduit une tendance solide et régulière.

Avantages pour les jeunes générations

Pour les jeunes générations, ce modèle peut constituer un véritable tremplin vers la propriété. Il leur permet d’éviter les loyers du marché, tout en sécurisant un actif immobilier. Surtout, son mode de financement séduit : au lieu d’un apport bancaire classique, souvent hors de portée, l’acquéreur verse un bouquet initial plus accessible, puis une rente mensuelle qui lisse l’effort financier dans le temps.

Ce mécanisme offre une souplesse rare : un logement étudiant ou de premier emploi, pour réduire la charge de la rente, puis une mise en location une fois la vie professionnelle stabilisée.

« Le viager libre est une véritable porte d’entrée vers la propriété pour les jeunes générations. Il leur permet de devenir propriétaires et d’occuper immédiatement leur logement, tout en répartissant l’investissement dans le temps. Chez Viagimmo, nous accompagnons les étudiants et primo-accédants afin de rendre cette solution claire, sécurisée et adaptée à leurs moyens. Et petit bonus non négligeable, pour les parents qui souhaitent aider leurs enfants, les donations sont exonérées à hauteur de 100 000 € tous les 15 ans», explique Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo.

Les points clés à retenir Les jeunes générations peinent à devenir propriétaires.

Apport moyen des primo-accédants en baisse

Différence avec le viager occupé : l’acquéreur dispose immédiatement du bien. Il peut y habiter, le louer ou l’aménager sans attendre.

En 2024, le viager libre représente 13 % du marché du viager (part stable).

