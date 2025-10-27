Immobilier Saintes : De nouveaux locaux pour soutenir l’activité du cabinet Hoquet Business

Le cabinet Hoquet Business de Saintes-Royan, dirigé par Hervé Faby, s’installe dans de nouveaux locaux pour soutenir l’essor de son activité et offrir aux clients comme à l’équipe un cadre optimal.

Ce déménagement dans de nouveaux locaux marque une nouvelle étape pour ce dirigeant au parcours atypique, dont les moteurs font écho à la vision humaine et moderne du réseau. Le parcours d’Hervé Faby, aussi riche que singulier, s’appuie en effet sur des moteurs constants : apprendre, transmettre, créer du lien avec les clients comme avec les équipes.

Un parcours guidé par l’envie d’entreprendre et de transmettre

Pendant 25 années passées à exercer comme chirurgien-dentiste à Royan, il n’a jamais cessé de se former et d’enrichir ses compétences. Puis, il choisit de changer de cap. Animé par une envie profonde de travailler en extérieur et de se confronter à de nouveaux défis, il prend alors pendant 7 ans la direction d’un établissement de plein air. Sa capacité à explorer de nouvelles voies et son envie de toujours apprendre le conduit ensuite vers le secteur de la transaction de commerces et d’immobilier d’entreprise, intégrant le cabinet d’affaires Atlantiques Transactions à Saintes, qu’il rachète en 2023.

En 2024, il rejoint le réseau Hoquet Business, convaincu par sa vision structurée, moderne et profondément humaine du métier. Il trouve également dans la formation illimitée et les outils métiers proposés un véritable appui pour bâtir une activité à son image.

“ J’ai fait des choix de vie qui peuvent sembler audacieux, mais ils ont toujours été motivés par une envie sincère d’apprendre, de progresser et de transmettre. Aujourd’hui, mettre mon expérience au service des projets de nos clients donne tout son sens à mon engagement”, indique Hervé Faby, directeur d’Hoquet Business – Cabinet Atlantique Transactions.

Un cadre de travail repensé pour soutenir la dynamique du cabinet

Avec ses deux implantations à Saintes et Royan, le cabinet d’Hervé Faby, porté par une activité en croissance, s’appuie sur une équipe de six collaborateurs pour couvrir l’ensemble de la Charente-Maritime et proposer un accompagnement sur-mesure aux commerçants, artisans, professions libérales et investisseurs du territoire.

Le récent déménagement des locaux de Saintes reflète cette dynamique : le cabinet dispose désormais d’un espace de travail plus spacieux et fonctionnel, conçu pour offrir une qualité d’accueil optimale aux clients et améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

D’autres projets sont déjà à l’étude pour renforcer encore l’ancrage local de Hoquet Business et répondre à la dynamique économique du département.

“ Avec Hoquet Business, nous affirmons notre ambition d’accompagner tous les projets immobiliers, y compris professionnels, à travers des cabinets solidement ancrés localement. Les nouveaux locaux de Saintes illustrent cette dynamique : répondre aux besoins du tissu économique avec une expertise de terrain, tout en offrant un cadre d’accueil et de travail à la hauteur de nos exigences de qualité” , précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

