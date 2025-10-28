Immobilier : Septeo muscle son offre ADB avec le rachat d’INCH

L’acquisition d’INCH par Septeo renforce l’offre ADB et marque une nouvelle étape dans la modernisation des administrateurs de biens en France.

Le groupe lance une nouvelle étape de sa transformation avec l’acquisition d’INCH par Septeo, intégrée au projet de Septeo ADB. L’objectif : une chaîne de valeur unifiée pour la gestion locative et le syndic, du back office au collaboratif. Avec « Inch » et « Lobby », la plateforme renforce la productivité et la relation client des professionnels.

Newsletter MySweetimmo

Les administrateurs de biens : un pilier structurant de l’immobilier en France

Administrateurs de biens, syndics de copropriété, gestionnaires locatifs ou experts de la location saisonnière : ces professionnels sont au cœur du marché immobilier français. Selon la FNAIM (2024), environ 12 000 cabinets gèrent plus de 10 millions de lots, soit une part essentielle des 37 millions de logements du pays (INSEE, 2023).

Ce secteur, pilier de l’écosystème immobilier, orchestre la vie des biens – de la prise de mandat à la gestion comptable et opérationnelle – dans un contexte de complexité administrative croissante. Les administrateurs de biens attendent aujourd’hui des outils connectés, performants et collaboratifs pour maintenir la compétitivité et la qualité de leur offre.

À lire aussi Surfer sur la vague de l’IA dans le marketing immobilier

Acquisition d’INCH par Septeo : vers une gestion unifiée pour les administrateurs de biensdes ADB

Basé à Montpellier, le groupe Septeo est l’un des leaders européens des solutions logicielles pour les professions réglementées et l’immobilier. Sa filiale Septeo ADB accompagne déjà des milliers de cabinets dans la gestion de biens, la comptabilité et le syndic de copropriété.

Dans ce cadre, le rapprochement avec INCH, jeune proptech spécialisée dans les solutions collaboratives pour administrateurs de biens, marque une étape clé. Cette intégration « permet de connecter un socle métier, dédié à la gestion administrative et financière, avec une interface collaborative tournée vers la communication et l’expérience utilisateur », précise Maxime Bretagnon, CTO de Septeo ADB. Et de poursuivre : « Cette intégration constitue une opportunité d’évolution majeure, permettant de faire progresser notre solution tout en prolongeant le développement de nos produits sur l’année 2025. Elle vient consolider notre ambition : offrir une expérience toujours plus fluide et connectée aux administrateurs de biens. »

À lire aussi Emploi salarié vs indépendant : Qui a les plus grandes peurs financières ?

Ce que change l’intégration pour les administrateurs de biens

INCH apporte deux briques technologiques : un module collaboratif (« Inch ») et un back office (« Lobby »). Reliés entre eux, ils permettent de connecter la gestion administrative et comptable, le pilotage opérationnel et la relation client : automatisation des flux, pilotage centralisé, reporting en temps réel, tableaux de bord collaboratifs. Pour Thibaut Favre, président d’INCH, « ce rapprochement signifie de nouveaux investissements pour la profession, et l’opportunité de bâtir l’outil que tous les administrateurs de biens attendent : agile, ouvert, robuste. »

Ambition élargie de Septeo ADB : vers une plateforme SaaS intégrée

Ce rapprochement illustre la tendance actuelle du secteur : la Proptech française se structure autour de plateformes intégrées, capables d’unifier outils métiers, données et collaboration. Ce mouvement s’inscrit dans « un plan d’investissement stratégique à long terme » pour moderniser l’offre ADB et « offrir une plateforme globale alliant efficacité, agilité et productivité ».

Édouard Sakakini, directeur général de Septeo ADB, projette la suite : « Nous posons les bases d’une nouvelle génération de solutions SaaS, qui sera soutenue par l’intelligence artificielle, pour accompagner la transformation du métier d’administrateur de biens. Notre ambition est claire : proposer une plateforme intégrée, agile et interconnectée, pensée pour simplifier le quotidien et renforcer la performance des professionnels. »

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements