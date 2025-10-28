Immobilier : Septeo muscle son offre ADB avec le rachat d’INCH
L’acquisition d’INCH par Septeo renforce l’offre ADB et marque une nouvelle étape dans la modernisation des administrateurs de biens en France.
Le groupe lance une nouvelle étape de sa transformation avec l’acquisition d’INCH par Septeo, intégrée au projet de Septeo ADB. L’objectif : une chaîne de valeur unifiée pour la gestion locative et le syndic, du back office au collaboratif. Avec « Inch » et « Lobby », la plateforme renforce la productivité et la relation client des professionnels.
Les administrateurs de biens : un pilier structurant de l’immobilier en France
Administrateurs de biens, syndics de copropriété, gestionnaires locatifs ou experts de la location saisonnière : ces professionnels sont au cœur du marché immobilier français. Selon la FNAIM (2024), environ 12 000 cabinets gèrent plus de 10 millions de lots, soit une part essentielle des 37 millions de logements du pays (INSEE, 2023).
Ce secteur, pilier de l’écosystème immobilier, orchestre la vie des biens – de la prise de mandat à la gestion comptable et opérationnelle – dans un contexte de complexité administrative croissante. Les administrateurs de biens attendent aujourd’hui des outils connectés, performants et collaboratifs pour maintenir la compétitivité et la qualité de leur offre.
Acquisition d’INCH par Septeo : vers une gestion unifiée pour les administrateurs de biensdes ADB
Basé à Montpellier, le groupe Septeo est l’un des leaders européens des solutions logicielles pour les professions réglementées et l’immobilier. Sa filiale Septeo ADB accompagne déjà des milliers de cabinets dans la gestion de biens, la comptabilité et le syndic de copropriété.
Dans ce cadre, le rapprochement avec INCH, jeune proptech spécialisée dans les solutions collaboratives pour administrateurs de biens, marque une étape clé. Cette intégration « permet de connecter un socle métier, dédié à la gestion administrative et financière, avec une interface collaborative tournée vers la communication et l’expérience utilisateur », précise Maxime Bretagnon, CTO de Septeo ADB. Et de poursuivre : « Cette intégration constitue une opportunité d’évolution majeure, permettant de faire progresser notre solution tout en prolongeant le développement de nos produits sur l’année 2025. Elle vient consolider notre ambition : offrir une expérience toujours plus fluide et connectée aux administrateurs de biens. »
Ce que change l’intégration pour les administrateurs de biens
INCH apporte deux briques technologiques : un module collaboratif (« Inch ») et un back office (« Lobby »). Reliés entre eux, ils permettent de connecter la gestion administrative et comptable, le pilotage opérationnel et la relation client : automatisation des flux, pilotage centralisé, reporting en temps réel, tableaux de bord collaboratifs. Pour Thibaut Favre, président d’INCH, « ce rapprochement signifie de nouveaux investissements pour la profession, et l’opportunité de bâtir l’outil que tous les administrateurs de biens attendent : agile, ouvert, robuste. »
Ambition élargie de Septeo ADB : vers une plateforme SaaS intégrée
Ce rapprochement illustre la tendance actuelle du secteur : la Proptech française se structure autour de plateformes intégrées, capables d’unifier outils métiers, données et collaboration. Ce mouvement s’inscrit dans « un plan d’investissement stratégique à long terme » pour moderniser l’offre ADB et « offrir une plateforme globale alliant efficacité, agilité et productivité ».
Édouard Sakakini, directeur général de Septeo ADB, projette la suite : « Nous posons les bases d’une nouvelle génération de solutions SaaS, qui sera soutenue par l’intelligence artificielle, pour accompagner la transformation du métier d’administrateur de biens. Notre ambition est claire : proposer une plateforme intégrée, agile et interconnectée, pensée pour simplifier le quotidien et renforcer la performance des professionnels. »