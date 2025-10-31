Immobilier : Tout ce qui change le 1er novembre

Newsletter MySweetimmo

Nouvelles plages d’heures creuses

Le 1er novembre, les plages horaires d’électricité à tarif réduit évoluent. L’objectif : mieux coller à la production d’énergie renouvelable. Concrètement, les heures creuses se concentrent désormais la nuit en hiver (entre 23h et 7h) et en journée l’été (entre 11h et 17h). Un changement qui incite les ménages à adapter leurs usages — recharger la voiture, lancer une lessive ou faire tourner le chauffe-eau — aux moments où l’électricité est la moins coûteuse pour le réseau.

À lire aussi Immobilier : les Français reprennent confiance malgré un contexte incertain

Plafonnement des frais bancaires en cas de succession

C’est une petite révolution pour les héritiers : à partir du 13 novembre, les frais prélevés par les banques lors du règlement d’une succession sont enfin encadrés. Ils ne pourront dépasser 1 % des avoirs du défunt, avec un plafond fixé à 850 €. Une mesure qui met fin à des écarts parfois très importants entre établissements et renforce la transparence bancaire.

À lire aussi Immobilier Ile de France : Des volumes en progression et des prix stables

Retour de la trêve hivernale

Comme chaque année, la trêve hivernale débute le 1er novembre et court jusqu’au 31 mars 2026. Durant cette période, aucune expulsion locative ne peut être exécutée, même en cas de loyers impayés. Un rappel utile dans un contexte de tension sur le logement, alors que les loyers poursuivent leur hausse et que la précarité énergétique s’étend.

Le chèque énergie arrive

Le chèque énergie est une aide financière destinée aux personnes ayant des revenus modestes, pour le paiement de leurs dépenses d’énergie. Il commencera à être envoyé vers début novembre. Si vous constatez que vous remplissez les critères d’éligibilité mais que vous ne faites pas partie des foyers bénéficiaires identifiés, vous pouvez réclamer l’aide à compter du 15 octobre sur une plateforme dédiée accessible sur le site du chèque énergie.

Des pneus hiver et des chaînes en montagne

Véhicules légers, utilitaires, camping-cars, autocars, bus et poids lourds…Tous ces véhicules devront être équipés de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, dans certaines zones montagneuses. Voici la liste des zones définies par les préfets sur le site de la Délégation à la sécurité routière.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements