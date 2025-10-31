Immobilier : Tout ce qui change le 1er novembre
Heures creuses, frais bancaires après un décès, trêve hivernale, chèque énergie … Découvrez tous les changements au 1er novembre.
Nouvelles plages d’heures creuses
Le 1er novembre, les plages horaires d’électricité à tarif réduit évoluent. L’objectif : mieux coller à la production d’énergie renouvelable. Concrètement, les heures creuses se concentrent désormais la nuit en hiver (entre 23h et 7h) et en journée l’été (entre 11h et 17h). Un changement qui incite les ménages à adapter leurs usages — recharger la voiture, lancer une lessive ou faire tourner le chauffe-eau — aux moments où l’électricité est la moins coûteuse pour le réseau.
Plafonnement des frais bancaires en cas de succession
C’est une petite révolution pour les héritiers : à partir du 13 novembre, les frais prélevés par les banques lors du règlement d’une succession sont enfin encadrés. Ils ne pourront dépasser 1 % des avoirs du défunt, avec un plafond fixé à 850 €. Une mesure qui met fin à des écarts parfois très importants entre établissements et renforce la transparence bancaire.
Retour de la trêve hivernale
Comme chaque année, la trêve hivernale débute le 1er novembre et court jusqu’au 31 mars 2026. Durant cette période, aucune expulsion locative ne peut être exécutée, même en cas de loyers impayés. Un rappel utile dans un contexte de tension sur le logement, alors que les loyers poursuivent leur hausse et que la précarité énergétique s’étend.
Le chèque énergie arrive
Le chèque énergie est une aide financière destinée aux personnes ayant des revenus modestes, pour le paiement de leurs dépenses d’énergie. Il commencera à être envoyé vers début novembre. Si vous constatez que vous remplissez les critères d’éligibilité mais que vous ne faites pas partie des foyers bénéficiaires identifiés, vous pouvez réclamer l’aide à compter du 15 octobre sur une plateforme dédiée accessible sur le site du chèque énergie.
Des pneus hiver et des chaînes en montagne
Véhicules légers, utilitaires, camping-cars, autocars, bus et poids lourds…Tous ces véhicules devront être équipés de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, dans certaines zones montagneuses. Voici la liste des zones définies par les préfets sur le site de la Délégation à la sécurité routière.