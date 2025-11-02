Immobilier : Entre vie de château et vie d’artiste, laissez-vous séduire par des demeures d’exception

Il est des lieux qui respirent la liberté. Laissez-vous inspirer par notre collection de biens d’exception à vendre proposés par le réseau Espaces Atypiques.

Châteaux revisités, ateliers d’artistes transformés en cocon créatif, ces espaces à forte personnalité sont pensés pour ceux qui cultivent un goût certain pour la beauté, la liberté et l’âme des lieux.

Entre murs chargés d’histoire et volumes baignés de lumière, Espaces Atypiques dévoile des lieux où le caractère s’exprime avec justesse.

Sous les voûtes du Jura, un château à l’élégance intemporelle

Yoan Jeudy

Situé à l’orée d’un village viticole, ce château du XIXᵉ siècle de près de 750 m² incarne l’élégance à la française. Récemment restaurée, cette demeure conjugue le charme des éléments d’époque – parquets, moulures, cheminées et boiseries – à un confort contemporain.

Derrière sa façade symétrique se déploient de vastes pièces de réception baignées de lumière, dont les volumes généreux magnifient chaque perspective. Le grand salon, prolongé d’une salle à manger et d’un bureau, s’ouvre sur un parc paysager d’un hectare, ponctué d’arbres centenaires et d’une fontaine en pierre.

L’étage accueille plusieurs suites à la décoration épurée, où la sobriété des teintes naturelles dialogue avec la noblesse des matériaux.

Chaque chambre offre une vue dégagée sur les vignes et les collines du Jura, composant une atmosphère à la fois apaisante et majestueuse. Dans cette demeure, tout semble orchestré autour de l’équilibre : entre faste et sérénité, héritage et modernité, tradition et émotion. Un lieu d’exception où la grandeur se fait art de vivre.

Infos pratiques : Arbois (39600) – 746 m2 – 2 400 000 €

L’ancien atelier d’Albert Maignan revisité, où la lumière sculpte les volumes

Oksana Champetier

Au cœur du vieux village de Saint-Prix, adossé à la forêt de Montmorency, se dresse l’ancien atelier du peintre Albert Maignan, construit en 1894.

Conçu pour accueillir ses toiles monumentales, il demeure un lieu de lumière et d’inspiration, chargé de la mémoire de la création. Hauts plafonds, grandes ouvertures et cheminée monumentale dessinent l’atmosphère, réunissant tous les codes de l’atelier d’artiste.

Répartie sur trois niveaux, la maison déploie 196 m² habitables et 63 m² d’annexes, baignés de lumière. Dès l’entrée, une pièce magistrale avec cheminée d’époque ouvre la perspective d’un espace de travail inspirant. À l’étage, un séjour traversant avec cuisine ouverte d’environ 50 m² s’ouvre sur le jardin et les toits du village. Les niveaux supérieurs accueillent trois chambres, dont une suite modulable de 30 m² et une chambre sous les toits au charme romantique.

Infos pratiques : Saint-Prix (95390) – 196m2 – 890 000 €

Héritage et élégance : château du XVIIIᵉ au bord de l’Eure

Mathieu Bouhourd

Édifié au XVIIIᵉ siècle, ce château posé sur les rives de l’Eure a été réinventé dans l’esprit du Petit Trianon. Il incarne un dialogue subtil entre patrimoine et art de vivre. Ses façades symétriques, ses hautes fenêtres et son parc arboré de trois hectares composent un décor paisible, à la fois majestueux et intime.

Restaurée avec soin, la demeure préserve l’essentiel de ses éléments d’époque – cheminées de marbre, parquets en point de Hongrie, boiseries sculptées, tout en accueillant avec finesse des touches contemporaines. Les salons en enfilade s’ouvrent sur les jardins, où la lumière joue avec les volumes et révèle la sobriété du lieu. Ici, la beauté se devine dans la mesure, la symétrie, la quiétude des perspectives.

Infos pratiques : Ézy-sur-Eure (27530) - 486 m2 - 2 050 000 €

Volumes et lumière : un atelier d’artiste revisité au cœur de South Pigalle

Julien Krede

Au dernier étage d’un immeuble ancien du IXᵉ arrondissement, cet atelier d’artiste de près de 90 m² impose par sa lumière et ses volumes.

Sous plus de cinq mètres de hauteur, la grande verrière diffuse une clarté douce qui met en valeur les matières brutes. Le métal, le bois et le verre s’y répondent dans un esprit à la fois urbain et chaleureux.

L’espace principal, traversant, accueille un vaste séjour ouvert sur la cuisine. L’ensemble forme un lieu de vie fluide et fonctionnel, ponctué de détails architecturaux qui rappellent l’esprit des ateliers parisiens d’origine. À l’étage, la mezzanine abrite la partie nuit, discrète et apaisée, ouverte sur la verrière. Une ancienne remise à tableaux attenante prolonge le volume et offre de nouvelles possibilités d’aménagement.

Infos pratiques : Paris (75009) – 90 m2 - 1 425 000 €

La majesté apaisée d’un château du XIIᵉ siècle

Alois Barreau

Édifié au XIIᵉ siècle, ce château surplombant la campagne sarthoise se dresse comme un témoin rare du temps. Ancienne forteresse médiévale devenue demeure de charme, il conjugue aujourd’hui l’authenticité de la pierre à la douceur d’un cadre naturel préservé.

Entouré de dépendances, d’une chapelle et d’un parc arboré, l’ensemble dégage une impression de sérénité et de solidité tranquille, où chaque volume semble chargé d’histoire. Les intérieurs, subtilement rénovés, marient la noblesse du patrimoine à une élégance simple : poutres apparentes, sols anciens, voûtes de pierre et larges ouvertures sur les jardins.

Ici, la majesté ne s’impose pas ; elle s’invite, portée par la lumière et la patine du temps. Entre puissance et sérénité, ce château illustre l’autre visage du grandiose : celui d’un luxe discret, enraciné dans la matière et la mémoire.

Infos pratiques : Viré-en-Champagne (72350) - 1400 m2 – 2 579 000 €

