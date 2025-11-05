Gala de la Proptech Solidaire 2025 : La filière immobilière se mobilise pour Toit à Moi

Le Gala de la Proptech Solidaire 2025 a réuni 200 acteurs de l’immobilier et de la tech à La Samaritaine pour soutenir Toit à Moi et promouvoir la solidarité dans la filière.

Sous la coupole de La Samaritaine, le Gala de la Proptech Solidaire 2025 a réuni près de 200 acteurs de l’immobilier et de la tech, à la veille du salon RENT. Objectif : soutenir l’association Toit à Moi, qui agit pour sortir durablement des personnes de la rue. La filière immobilière démontre qu’innovation et solidarité peuvent avancer main dans la main.

Gala de la Proptech Solidaire 2025 : une édition fédératrice

Après un premier millésime qui avait permis de reverser « plus de 65 000 € » à deux associations en 2024, cette deuxième édition a confirmé la puissance de mobilisation de l’écosystème : près de 200 participants autour de 20 tables, animées par un même but.

« Grâce à la Proptech Solidaire, c’est toute une filière qui se mobilise pour nous aider à redonner espoir et dignité à ceux que l’on oublie trop souvent. Ce type d’initiative montre que l’impact social et sociétal devient désormais un enjeu majeur pour les entreprises innovantes », déclare Denis Castin, délégué général de Toit à Moi.

Entre interventions inspirantes, performances artistiques et échanges entre acteurs de la Proptech, de l’immobilier et de la tech, la soirée a su conjuguer business et bien commun dans un esprit résolument humain.

Toit à Moi au cœur de la soirée

Créée en 2007, Toit à Moi déploie une approche en trois piliers : loger durablement, accompagner sur-mesure avec des professionnels du social et retisser du lien grâce à un réseau de bénévoles. Présente dans 15 villes avec 17 antennes et plus de 100 logements, l’association offre une réponse concrète et pérenne à l’urgence sociale.

« J’ai dû fuir le Tchad à cause de la guerre et j’y ai perdu ma famille… Grâce à eux, j’ai retrouvé mes papiers, un emploi, le sourire, et aujourd’hui une famille. Maintenant, je suis donateur et bénévole : c’est à mon tour de donner », témoigne Omar.

Un autre bénéficiaire, Logan, confie : « Toit à Moi m’a sauvé à un moment critique… Mon histoire prouve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une porte de sortie. »

Septeo, moteur de l’engagement collectif

Co-organisateur pour la deuxième année, Septeo a donné le ton d’une soirée où la responsabilité sociale et l’innovation immobilière se rejoignent.

« La Proptech, c’est avant tout une communauté qui innove et se transforme. Mais c’est aussi une communauté qui sait s’engager, ensemble, pour relever un défi bien plus grand que le nôtre : celui de l’accès au logement pour tous. Ce gala illustre notre conviction qu’il est possible d’allier convivialité et business dans un même élan collectif. Loin d’un simple dîner, chaque table devient ici un levier d’action pour transformer des vies. Je remercie chaleureusement Microsoft et Yousign, dont le partenariat avec Septeo renforce la portée de cet engagement solidaire », souligne Vincent Bordenave, CMO de Septeo.

Sous la majestueuse coupole Art déco, le Gala de la Proptech Solidaire 2025 a une nouvelle fois prouvé que la tech immobilière peut être un puissant moteur d’inclusion.

