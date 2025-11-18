RENT 2025 : Une 13ème édition marquée par une confiance retrouvée et une belle dynamique
Le salon RENT s’est achevé sur une tendance tendance claire : la confiance revient et le secteur avance, déterminé. Stéphane Scarella, son directeur général donne rendez-vous aux professionnels les 4 et 5 novembre 2026.
La 13ᵉ édition de RENT (Real Estate & New Technologies) a rassemblé les 5 et 6 novembre au Parc des Expositions plus de 11 000 visiteurs, 400 exposants, plus d’une soixantaine de journalistes et 22 investisseurs. Au total, plus de 100 contenus (conférences, ateliers, pitchs, émissions live) ont été proposés, et 1 500 demandes de rendez-vous ont été enregistrées sur les deux jours.
Un salon 2025 qui matérialise une tendance claire : la confiance revient et le secteur avance aligné et déterminé.
Un engagement politique fort au RENT
Comme chaque année, le ministre de la Ville et du Logement a fait le déplacement au salon RENT. Mais en 2025, la séquence s’est distinguée par son format, son intensité et sa durée exceptionnelle. Le ministre Vincent Jeanbrun a passé plus de quatre heures sur le salon : entretiens approfondis avec les promoteurs, les syndicats rencontres avec les plateformes et les réseaux, déambulation dans les allées du salons et écoute de pitchs de startups Proptech. Puis 45 minutes d’entretien exclusif avec Le Parisien et Radio Immo devant un public de professionnels attentifs.
Stéphane Scarella, Directeur général du salon RENT, précise « La présence du ministre de la ville et du logement n’est pas nouvelle. Ce qui l’est, c’est l’intensité de son immersion. Plus de quatre heures à écouter, questionner, tester, partager… C’est une première et un signal très fort pour l’industrie. »
IA : un prérequis pour les professionnels : l’agent “augmenté” devient la norme
Cette édition l’a confirmé : l’intelligence artificielle n’est plus une option, mais un standard de productivité. Recherche vocale, assistants IA intégrés aux CRM, automatisation, estimation augmentée, photographie intelligente… l’immobilier entre dans une phase où la technologie soutient pleinement l’expertise humaine.
Stéphane Scarella ajoute : « RENT 2025 marque une bascule : l’IA n’est plus un sujet de découverte, mais un outil intégré au quotidien. Elle libère du temps aux professionnels pour mieux accompagner leurs clients, mais ne remplace en aucun cas l’humain. »
Et il ajoute : « L’enjeu pour 2026 sera d’aller plus loin : comment cette IA transforme nos métiers, nos organisations, nos modèles économiques et, au fond, la manière dont on distribue l’immobilier auprès des français ? Nous donnons rendez-vous aux professionnels les 4 et 5 novembre 2026, pour ouvrir ensemble ce nouveau cycle de réflexion.»
Mandataires, agences vitrées, promoteurs et bailleurs sociaux : un écosystème rassemblé et mobilisé
Si les réseaux de mandataires (i@d, SAFTI, Capifrance, EXP France, We Invest) ont affiché une forte présence, l’édition 2025 a également démontré la mobilisation solide des réseaux d’agences vitrées : Orpi, L’Adresse, Laforêt, Nestenn et bien d’autres – tout comme le retour attendu et salué par toute l’industrie, des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux.
Cette année, RENT aura confirmé que l’innovation est collective : elle irrigue tous les acteurs du marché et démontre un signe clair : la filière avance ensemble, quels que soient les modèles.
Le recrutement, thématique centrale de cette édition du RENT
Pour répondre aux enjeux de recrutement du secteur, RENT a lancé cette année le HR Connect, un espace dédié entièrement aux métiers de l’immobilier. Les participants ont pu y rencontrer des acteurs clés de la formation et du recrutement, tels qu’Audencia (avec sa formation en intelligence artificielle), Figaro Emploi Pro (et ses outils dédiés), ainsi que des réseaux et enseignes en recherche de talents comme Laforêt, Capifrance, Optimhome, Orpi ou encore Procivis.
Stéphane Scarella complète : « RENT 2025 montre clairement ce que veulent les pros : des solutions qui fonctionnent et les meilleurs talents. Notre industrie recrute massivement, et c’est tant mieux ! Il revenait à RENT de faire une proposition de valeur innovante et pertinente autour du recrutement.»