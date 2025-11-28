Immobilier : Ce qui change le 1er décembre

Décembre apporte son lot de changements dans la vie quotidienne des Français. Décryptage …

Newsletter MySweetimmo

Les fauteuils roulants remboursés à 100 %

À partir du 1er décembre, tous les fauteuils roulants seront pris en charge intégralement par l’Assurance maladie. Jusqu’à maintenant, celle-ci ne les prenait en charge que partiellement, notamment les modèles correspondant à des besoins spécifiques.

Cette réforme vise à garantir un droit à la mobilité pour tous et à réduire les délais pour obtenir un fauteuil roulant qui relevait plutôt d’un parcours complexe. Entre démarches administratives fastidieuses, délais interminables et coûts trop élevés, de nombreuses personnes renonçaient. Dès le 1er décembre, les démarches seront simplifiées avec un guichet unique. Les bénéficiaires n’auront pas à avancer les fonds. La réforme inclut des modèles spécifiques et des fauteuils dédiés à la pratique sportive.

À lire aussi Immobilier : Entre hausse des prix et essoufflement du marché

Prime de Noël : un versement prévu… mais un avenir incertain

La prime de Noël sera versée le 16 décembre à plus de 2,2 millions de foyers bénéficiant du RSA, de l’ASS ou de l’AER. Les montants restent inchangés : 152,45 € pour une personne seule, 228,67 € pour deux et 274,41 € pour trois, avec des majorations selon la composition familiale.

Mais l’exécutif envisage un recentrage dès 2026 : la prime pourrait être supprimée pour les bénéficiaires sans enfants. Une mesure rejetée en première lecture mais susceptible de revenir dans le débat budgétaire.

CMG et résidence alternée : une réforme pour les familles séparées

À compter du 1er décembre, chaque parent pourra bénéficier du CMG-ED lorsque l’enfant est en résidence alternée.

Objectif : mieux répartir les aides à la garde lorsque les deux parents assument effectivement les besoins de l’enfant. Cette réforme corrige un angle mort du dispositif actuel et reflète une approche plus équitable du partage des coûts parentaux.

Prix repère du gaz : stabilité en fin d’année

Le prix repère du gaz reste stable en décembre, avec même une légère baisse pour les usages cuisson et eau chaude (de 0,135 €/kWh à 0,134 €/kWh).

Pour le chauffage, le tarif demeure fixé à 0,102 €/kWh. Une accalmie bienvenue pour les ménages après une année encore volatile.

Calendrier fiscal : attention à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Les contribuables concernés doivent régler la taxe d’habitation sur leur résidence secondaire avant le 15 décembre, en cas de paiement non dématérialisé, ou jusqu’au 20 décembre minuit pour un paiement en ligne. Pour les foyers ayant opté pour le prélèvement à l’échéance, le débit interviendra au plus tard le 29 décembre.

Ouverture de Parcoursup

L’ouverture de la plateforme Parcoursup est prévue le 17 décembre. Les futurs étudiants pourront alors consulter les formations disponibles, avant l’ouverture classique des inscriptions en janvier. Une autre date à retenir : le jeudi 12 mars sera le dernier jour pour formuler ses vœux.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements