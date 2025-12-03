Immobilier : Et si vous pouviez louer sans présenter vos fiches de paie ?

C’est le pari de l’agence immobilière Louer Facile qui sélectionne les locataires sans recourir aux critères financiers classiques. Exit donc les fiches de paie, les garants, et place à l’humain ! Décryptage …

De nombreux Français jugent l’accès à la location difficile. Et, très souvent, trouver un logement adapté n’est pas qu’une question de finances : c’est un véritable parcours du combattant.

Dans ce contexte, à rebours des pratiques traditionnelles qui reposent sur des critères financiers et administratifs rigides, l’agence immobilière Louer Facile a fait le pari de placer l’humain au cœur de la sélection des locataires.

Louer Facile recrute les locataires sans fiche de paie

Louer Facile n’exige pas de fiche de paie, de garant, ni d’autres documents administratifs pour évaluer la solvabilité d’un locataire. Au lieu de cela, l’agence privilégie un critère fondamental : la “sympathie”. Ce critère, qui repose sur un entretien téléphonique, permet de juger les candidats de manière plus humaine, en fonction de leur capacité à entretenir une bonne relation avec le propriétaire.

L’agence Louer Facile entend ainsi redonner leur chance à des milliers de Français, jeunes, étudiants, personnes en situation précaire et sans garanties financières, tout en simplifiant le processus pour une expérience plus rapide, accessible et humaine.

“Nous ne demandons ni fiche de salaire, ni garants. Notre critère de sélection repose sur un échange humain, simple et naturel. L’idée est de sélectionner des personnes avec qui nous pourrions imaginer partager un repas, une discussion. Cela nous permet de supprimer les biais inconscients, et d’ouvrir les portes de la location à des profils souvent laissés de côté » explique Frédéric Pedro, fondateur de Louer Facile.

Sympathie : Un critère fondé sur l’humain et l’empathie

Au cœur du modèle Louer Facile, le critère de “sympathie” représente un choix radical, qui place l’humain au centre du processus de sélection. Celui-ci est simple : lors d’un appel téléphonique, l’équipe de l’agence évalue le respect mutuel, la facilité de communication, et le lien de confiance établi avec le locataire potentiel. Cela permet de se concentrer sur des valeurs humaines plutôt que sur des critères financiers ou administratifs.

“Le but est de créer une relation durable et respectueuse entre le locataire et le propriétaire, dès le premier contact. En mettant l’accent sur la personnalité, plutôt que sur les éléments externes comme les fiches de paie ou les garants, nous ouvrons l’accès à l’habitat pour des personnes qui seraient généralement exclues » ajoute Frédéric Pedro.

Ce processus garantit que chaque locataire est sélectionné sur la base de critères respectueux, facilitant ainsi une gestion de bien plus sereine et une relation locataire-propriétaire plus fluide.

Visale : Une solution d’égalité des chances pour locataires et propriétaires

L’autre pilier du modèle Louer Facile est l’utilisation du système Visale, une assurance gratuite contre les impayés de loyers et les dégradations, qui permet de protéger les propriétaires tout en offrant aux locataires une égalité des chances. Contrairement à de nombreuses agences traditionnelles, Louer Facile permet à ses locataires d’accéder à des logements sans avoir à prouver un revenu stable ou à disposer d’un garant.

“Visale est une véritable opportunité pour les locataires, car il leur permet d’accéder à un logement sans devoir justifier d’un revenu fixe ou d’un statut particulier. C’est une égalité des chances, et c’est pour cela que nous avons choisi d’utiliser ce système. Il n’y a pas de préjugé, pas de discrimination, juste une garantie pour le propriétaire« , poursuit Frédéric Pedro.

Ce système simplifie l’accès au logement pour des profils souvent négligés par les circuits traditionnels et assure aux propriétaires une sécurité financière sans frais supplémentaires.

