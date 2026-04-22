Cohabitation intergénérationnelle : Colette étend son service à toute la France

Face à la tension locative, Colette déploie partout en France sa cohabitation intergénérationnelle pour loger des jeunes chez des seniors. Objectif : répondre à une crise du logement qui touche désormais bien au-delà des grandes métropoles.

Longtemps perçue comme une solution alternative, la cohabitation intergénérationnelle s’impose progressivement dans le paysage du logement. En toile de fond : une tension locative qui ne cesse de s’aggraver.

Chaque année, à l’approche de la rentrée, des milliers de jeunes peinent à se loger. Résultats Parcoursup tardifs, logements rares, dossiers refusés… la recherche se fait souvent dans l’urgence. Selon les données communiquées par Colette, la pression locative atteint 9,6 demandes par logement au printemps 2025, contre 6,7 un an plus tôt.

Dans le même temps, les loyers restent élevés – jusqu’à 907 euros par mois en moyenne pour un studio à Paris – et peuvent représenter jusqu’à 69 % du budget des étudiants (chiffres issus du communiqué).

Face à cette situation, la cohabitation intergénérationnelle apparaît comme une réponse concrète : elle permet d’ouvrir de nouvelles possibilités de logement, sans construction supplémentaire, en mobilisant des chambres déjà disponibles.

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Colette veut répondre à une crise du logement qui s’étend partout en France

Jusqu’ici concentrée en Île-de-France, la solution portée par Colette change d’échelle. La plateforme annonce l’ouverture de son service à l’ensemble du territoire français.

Un signal qui reflète une évolution du marché : la tension locative ne concerne plus uniquement Paris ou les grandes métropoles. Elle s’étend désormais à des villes moyennes, à des zones touristiques comme Annecy, Biarritz ou Nice, mais aussi à certains bassins d’emploi ou d’apprentissage.

En parallèle, de nombreux seniors disposent d’une chambre libre, sans forcément en tirer parti. Beaucoup souhaitent rester à domicile, malgré des contraintes financières ou un certain isolement. Selon les données du communiqué, 83 % d’entre eux expriment ce souhait.

C’est sur ce double constat que repose le développement national de Colette : connecter ces deux réalités.

Aujourd’hui, la plateforme propose environ 500 chambres et vise 1 000 offres d’ici la rentrée de septembre. Le déploiement doit se faire progressivement, avec une priorité donnée aux zones les plus tendues.

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Le principe est simple : mettre en relation un senior de plus de 60 ans disposant d’une chambre libre avec un jeune de moins de 30 ans (étudiant, apprenti ou jeune actif).

En échange d’un loyer modéré, le jeune apporte une présence régulière au domicile. Une formule qui se veut encadrée : la plateforme assure la mise en relation, accompagne les deux parties et propose un cadre sécurisant.

Depuis 2020, plus de 2 800 cohabitations ont ainsi été mises en place en Île-de-France. Un volume qui a permis d’ajuster le modèle avant son extension nationale.

Côté coûts, le fonctionnement repose sur une commission partagée : l’équivalent d’un mois de loyer au démarrage, puis 2 % mensuels pour couvrir l’accompagnement et la gestion.

Au-delà de l’aspect financier, la promesse est double : faciliter l’accès au logement pour les jeunes et rompre l’isolement de certains seniors.

« Face à une tension locative qui s’intensifie partout sur le territoire, nous sommes convaincus que la cohabitation intergénérationnelle apporte une réponse concrète à un double enjeu : faciliter l’accès au logement pour les jeunes et permettre aux seniors de continuer à vivre chez eux dans de bonnes conditions.

Depuis 6 ans, nous constatons que ce modèle fonctionne : plus de 2 800 binômes en Île-de-France, des relations qui s’inscrivent dans la durée et répondent à des besoins très concrets. En ouvrant notre service à toute la France, notre ambition est d’élargir cette solution au plus grand nombre et de contribuer, à notre échelle, à recréer du lien entre les générations », témoigne Coline Guénel, cofondatrice de Colette.

Si la solution ne répond pas à tous les besoins – notamment en termes de localisation ou d’autonomie totale – elle s’inscrit comme une piste de plus en plus explorée pour desserrer un marché du logement sous pression.

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