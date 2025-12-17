Logement : Le bâtiment recule encore de 4 % en 2025

L’activité du bâtiment recule encore en 2025, pénalisée par une crise durable du logement neuf. La Fédération française du bâtiment alerte sur l’emploi et espère un rebond en 2026 sous conditions budgétaires.

Newsletter MySweetimmo

Bâtiment : nouveau recul de l’activité de 4% en 2025

L’activité du secteur du bâtiment a de nouveau reculé en 2025, de 4%, selon l’estimation dévoilée mardi par la Fédération française du bâtiment (FFB), qui attend un rebond en 2026.

Le secteur reste plombé par la crise du logement neuf qui dure depuis mi-2022. En 2024, l’activité avait déjà reculé de 5,5%.

Olivier Salleron, président de la FFB, espère « une prise de conscience » sur ce qui est en train de se passer « au niveau de cette crise du logement qui s’amplifie, qui n’en finit plus et qui va sûrement un jour faire descendre les Français dans la rue ».

Selon les estimations de la fédération, l’activité du bâtiment dans le logement neuf a baissé de 8,8% en 2024 et de 6,6% pour la construction non résidentielle (commerces, bureaux, hôtels, etc.).

À lire aussi Immobilier New York : Kering vend 60% de son immeuble de la 5e Avenue

Des milliers d’emplois supprimés depuis 2022

Cette année, 20.000 emplois ont disparu dans le secteur et 10.000 de plus pourraient être supprimés en 2026.

« On perd encore des salariés, peut-être moins vite que ce qu’on avait pensé », souligne Olivier Salleron qui calcule que 65.000 emplois ont disparu depuis le début de la crise en 2022.

Un rebond espéré en 2026 sous conditions budgétaires

Il prévoit néanmoins un léger rebond de l’activité de 1,8% en 2026, tiré par une reprise de 9,5% de la construction de logements neufs, en supposant que soit adopté le premier projet de budget proposé par le gouvernement.

L’activité d’amélioration et d’entretien devrait continuer de reculer en 2026, de 0,5%, après -1,1% en 2025, avec « une grosse grosse déception sur la rénovation énergétique des logements » qui va encore s’étioler de 0,8% selon Olivier Salleron.

Une dynamique « catastrophique » causée par les « stop and go, les atermoiements, les +j’y comprends plus rien+ sur MaPrimeRénov' », accuse-t-il, en référence aux multiples changements de règles et à la pause estivale du dispositif d’aide à la rénovation énergétique, face à trop de demandes.

Si le Parlement adopte en revanche un budget pour 2026 qui comprenne un dispositif d’incitation à l’investissement locatif et une baisse du prélèvement fait sur les recettes des bailleurs sociaux, l’activité du logement neuf pourrait rebondir de 11,2%.

La FFB espère que la commission mixte paritaire sur le budget 2026 puisse permettre de renforcer le statut du bailleur privé approuvé par les deux chambres parlementaires, avec des curseurs fiscaux plus incitatifs et des plafonds de loyers à appliquer aux locataires moins bas.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements