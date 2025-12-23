Immobilier Alpes : Découvrez 4 luxueux penthouses au sommet

Dans les Alpes françaises, les penthouses ont le vent en poupe ! Athena Advisers propose une sélection de 4 appartements, avec vue dégagée et emplacement de premier choix, dans les destinations prisées : Val d’Isère, Courchevel et Méribel. Laissez-vous séduire.

Le marché immobilier de montagne a beaucoup évolué ces dernières années. Par exemple, les surfaces n’ont pas été diminuées mais repensées et optimisées : fini les couloirs et les chambres de belle taille, désormais les acquéreurs penchent plutôt pour de grands espaces de vie et des chambres plus condensées mais généralement en suite avec leur salle de bains ou de douche. Un objectif en tête : tout le confort contemporain.

Dans cet esprit, avec quelques permis de construire délivrés de manière raisonnable dans certaines stations, le neuf rencontre un beau succès. Succès renforcé encore par les performances énergétiques de tels biens et la fiscalité attractive (frais de notaires de 2% versus 7%, et récupération des 20% de TVA en cas de gestion para-hôtelière).

Les penthouses, ces appartements dotés de vastes espaces au dernier étage de bâtiments, ont le vent en poupe à la montagne car ils offrent généralement de belles hauteurs sous plafond, de larges espaces de vie et, du fait de leur hauteur, des vues imprenables et dégagées. Alternative intéressante aux chalets, ils rencontrent un franc succès auprès de la clientèle française comme internationale.

Skis aux pieds dans des stations à la renommée internationale, dans le neuf comme dans l’ancien, entre 2 et 15 millions d’euros, Athena Advisers vous présente des penthouses avec de nombreux atouts et pour tous les goûts.

Val d’Isère : Un luxueux penthouse avec vue sur la face de Bellevarde et le vieux village – 15 336 000 €

Penthouse neuf de 285 m² à vendre à Val d’Isère avec 35 m² de terrasse

Niché au cœur de Val d’Isère, une des stations les plus discrètes et tout autant prisées des Alpes, réputée pour son domaine skiable d’exception et sa culture après-ski mémorable, ce penthouse en duplex bénéficie de l’adresse la plus prestigieuse de Val d’Isère. Il est situé sur la rue principale animée de ce village historique, au sein d’une résidence le Parc 1963. Dotée d’une architecture extérieure emblématique et raffinée, la résidence propose des services de conciergerie exclusifs.

Le penthouse de 285 m² au design personnalisé comprend notamment 6 chambres, chacune dotée d’une salle de bains privative, un espace de vie et de réception de 79 m² avec salon cathédrale très lumineux et grandes baies vitrées coulissantes qui s’ouvrent sur une belle terrasse.

L’appartement offre des vues dégagées sur la face de Bellevarde et le vieux village. Ce penthouse représente une opportunité rare à un emplacement unique, proche à la fois des services essentiels et du front de neige.

Val d’Isère : penthouse d’exception en dernier étage pour des vues à couper le souffle

Bénéficiant d’un emplacement privilégié à Val d’Isère, idéalement située sur l’artère principale de cet emblématique village à l’architecture savoyarde authentique, cette résidence d’exception jouit d’une position ultra-centrale permettant d’accéder facilement à toutes les commodités du village. À seulement 100 mètres des pistes, les résidents bénéficient d’un accès direct à l’un des domaines skiables les plus prestigieux au monde.

Penthouse neuf de 302 m² (4-5 chambres) à vendre à Val d’Isère avec 33 m² de terrasse exposée plein sud

Ce penthouse d’exception au dernier étage allie élégance et volumes généreux sur 302 m², avec un vaste espace de vie décloisonné sublimé par des plafonds cathédrale et d’immenses baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle tout en offrant des vues spectaculaires sur Bellevarde et l’ensemble de la vallée.

Le penthouse jouit aussi d’une spacieuse terrasse exposée plein sud et des prestations haut de gamme de la résidence (salle de fitness privative, spa avec toit vitré, service de conciergerie 5 étoiles…).

Courchevel : magnifique penthouse aux belles prestations parfaitement situé – 3 600 000 €

Au cœur des Trois Vallées, le plus grand domaine skiable au monde à la renommée internationale, à Courchevel Moriond, ce penthouse construit en 2017 au sein de la prestigieuse résidence Keystone Lodge est parfaitement situé.

A seulement 150 mètres des remontées mécaniques et du front de neige mais aussi du centre-ville, le résident peut accéder rapidement à pieds aux pistes et aux commerces. Le superbe penthouse de 178,5 m² (+29,2 m² sous 1,80 m de hauteur de plafond) en parfait état marie luxe, confort, design raffiné et prestations haut de gamme.

Il propose notamment 4 chambres en suite et un vaste espace séjour/salle à manger de 71 m² avec plafond cathédrale et cheminée. Une vaste terrasse de 34 m² exposée ouest avec jacuzzi offre une vue panoramique imprenable sur la vallée.

Penthouse récent de 178,5 m² à vendre à Courchevel avec 33,6 m² de terrasse

Le bien comprend également un parking en sous-sol, un casier à skis et une cave spacieuse. Il est aussi possible de profiter des prestations haut de gamme de la résidence voisine « Le C », incluant un espace bien-être, un service de conciergerie et le restaurant Bistrot Le C.

Ce bien peut être une magnifique résidence familiale comme un investissement locatif à fort potentiel.

Méribel: Un penthouse à deux pas des remontées mécaniques – 10 947 000 €

A Méribel, destination de ski à la résonance internationale, dans le quartier Morel qui se distingue par son architecture traditionnelle savoyarde à l’image de la station, ce penthouse neuf jouit d’une situation exceptionnelle, à deux pas des remontées mécaniques de Morel pour un accès skis aux pieds, à proximité immédiate d’une sélection de boutiques et restaurants, et à 10 minutes à pieds (4 en voiture) du centre de Méribel.

Penthouse neuf de 225 m² à vendre à Méribel avec 72 m² d’extérieur

Au sixième étage, cet appartement de 225 m² dispose de 4 chambres plus une cabine, toutes avec salle de bains privative, et d’un espace de vie décloisonné de presque 100 m² comprenant une cuisine Balthaup entièrement équipée. Le séjour, baigné de lumière, s’ouvre sur une magnifique terrasse de 72 m² orientée ouest, offrant une vue imprenable sur la vallée.

Réalisé par un promoteur local de renom, reconnu pour ses finitions soignées, ce projet comprend 29 appartements nichés dans un bâtiment traditionnel de style chalet. Les futurs propriétaires pourront personnaliser leur bien en choisissant l’essence de bois composant parquets et boiseries. Outre l’accès à une piscine commune, un spa et un service de conciergerie, le penthouse comporte 2 places de parking, un casier à skis et un cave.

