Immobilier : Foncia célèbre la première promotion  « Relais Handicap et Santé »

Foncia certifie la première promotion du programme « Relais Handicap et Santé », un dispositif inédit en France, conçu avec Wecare@work, pour professionnaliser l’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap

Foncia, via sa Mission Handicap, annonce la certification de la première promotion de collaborateurs ayant bénéficié de la formation du programme « Relais Handicap et Santé ».

Conçu en partenariat avec Wecare@work, ce dispositif propose une formation permettant de professionnaliser l’accompagnement des collaborateurs et collaboratrices en situation de fragilité. Aujourd’hui, 48 assistant·e·s de direction de Foncia sont officiellement diplômées. Une première en France !

« Voir nos premiers assistant·e·s certifiés est une immense fierté. Cette promotion inaugure une nouvelle manière d’accompagner nos collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap, au plus près du terrain. Leur engagement reflète la volonté de Foncia de faire progresser l’inclusion de façon concrète et durable », déclare Ingrid Thoraval, Responsable diversité, inclusion et partenariats pour Emeria.

Une première nationale dans le secteur immobilier : 48 collaborateurs certifiés « Relais Handicap et Santé »

Cette formation innovante, développée en partenariat avec Wecare@work, a marqué une étape décisive dans l’engagement du Groupe en faveur d’une politique d’inclusion ambitieuse et structurée. Foncia a conçu un parcours de formation pionnier, alliant présentiel et distanciel, pour former des référents internes capables d’apporter une écoute et un accompagnement de proximité à tous les collaborateurs sur l’ensemble des territoires.

Le programme, articulé autour de quatre modules essentiels – maladies chroniques, handicaps visibles et invisibles, santé mentale et aidance – répond à un besoin croissant de professionnalisation sur les questions de conciliation entre handicap, maladie et travail.

Un impact humain mesurable

« Grâce à cette nouvelle certification, j’ai retrouvé du sens dans ma mission et j’ai changé de regard sur les situations.» « J’ai appris énormément suite à cette formation et j’en ressors changée par rapport à tous les points abordés, on ne voit pas les choses de la même façon. » Au-delà de l’acquisition de compétences techniques, ce parcours transforme profondément la vision et l’approche des collaborateurs face aux situations de handicap et de maladie.

Cette certification interne, aujourd’hui délivrée par Wecare@work, a vocation à évoluer vers un titre professionnel reconnu au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), soulignant l’ambition de Foncia de contribuer à la professionnalisation de cette fonction au niveau national.

Des résultats concrets en matière d’inclusion

Depuis la mise en place de sa Mission Handicap sur le plan national, Foncia peut se prévaloir de résultats significatifs :

Plus de 200 personnes en situation de handicap recrutées ;

Plus de 1 600 heures de formation « Managers Inclusifs » d’Alteya Consulting ;

1,3 million d’euros d’achats auprès d’entreprises employant des personnes en situation de handicap ;

Plus de 150 aménagements de poste financés.



« Après 10 années d’expérience, nous avons acquis la conviction que pour accompagner efficacement les équipes confrontées à une situation de fragilité, qui sont de plus en plus nombreuses (+ de 30% des actifs), la meilleure combinaison est une solution digitale accessible à tous, tout le temps et totalement confidentielle, couplée à un relais humain de proximité, car quand la fragilité survient, c’est vers celles et ceux qui partagent notre quotidien que nous nous tournons. C’est la raison pour laquelle Wecare@work a développé la web app Alex et que nous avons créé pour et avec Foncia ce parcours certifiant totalement inédit dont les bénéfices se font déjà ressentir», précise Anne-Sophie Tuszynski, CEO de Wecare@work.

