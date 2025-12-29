Immobilier de bureau : Pourquoi la reconversion en logements peine à décoller

Malgré 6,1 millions de m² de bureaux vacants en Île-de-France, la reconversion des bureaux en habitations restent rares en raison de leur complexité technique, financière et réglementaire. ce qu’il faut retenir de l’étude Cushman & Wakefield France.

Malgré l’ampleur inédite de la vacance tertiaire en Île-de-France, qui atteint aujourd’hui 6,1 millions de mètres carrés, et un déficit annoncé de plusieurs millions de logements d’ici 2050, la transformation des bureaux en logements demeure un exercice bien plus complexe qu’il n’y paraît.

La nouvelle étude publiée par Cushman & Wakefield met en perspective les écueils, les difficultés rencontrées et dresse les bonnes pratiques à travers 9 témoignages d’experts qui ont développé ces opérations atypiques.

Newsletter MySweetimmo

Un contexte paradoxal

Avec près de 14 000 logements issus de la reconversion de bureaux en logements sur ces 10 dernières années et un peu plus de 11 000 logements en cours de production, la reconversion ne représente aujourd’hui qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins en matière de production de logements.

Il n’en demeure pas moins qu’elle contribue aux 4 millions de résidences principales estimées manquantes à l’horizon 2050 .

À lire aussi Immobilier Nanterre : RATP Habitat livre 91 logements au cœur d’un quartier en pleine transformation

Des opérations complexes et atypiques

À travers le parcours de neuf experts qui sont, ou ont été, amenés à reconvertir des immeubles de bureaux en logements, les témoignages montrent qu’une opération de reconversion est risquée, longue et non garantie.

À cela s’ajoute la nécessité de mobiliser des sources de capitaux différenciées de celles des opérations plus traditionnelles, mais surtout de développer une expertise très spécifique, car le modèle d’affaires, la gestion et les compétences des équipes mobilisées ne sont pas parfaitement identiques à celles de la construction.

« Parmi les investisseurs, nombreux sont ceux qui sont encore fortement exposés aux bureaux périphériques. Si, au cours de la dernière décennie, de nombreuses opérations d’arbitrage ont été engagées afin de réduire cette exposition, il n’en demeure pas moins que, dans les conditions de marché actuelles, deux alternatives s’offrent à ces acteurs : être contraints de vendre à un prix fortement dégradé compte tenu des conditions de marché actuelles ou de réaliser lui-même la reconversion », souligne Aymeric Sevestre, Head of Capital Markets chez Cushman & Wakefield France.

À lire aussi Immobilier Dijon : À Chenôve, 40 nouveaux logements pour répondre aux besoins des salariés

Existence d’un “chemin critique” pour réduire les risques

Mais, dans ce parcours jalonné de difficultés, les entretiens ont permis d’identifier un chemin critique permettant de minimiser les risques habituels afférents à la conduite de ce type d’opération, ou tout du moins de les anticiper.

La réussite d’un projet tient d’abord au territoire dans lequel il s’inscrit. Les opérations menées dans des quartiers déjà résidentiels ou en transition bénéficient d’une meilleure acceptabilité et d’un ancrage urbain plus naturel.

Le potentiel de marché constitue un second critère. Dans les secteurs tertiaires fragilisés, la transformation peut devenir un instrument de revitalisation, à condition d’être portée par une volonté politique claire.

Enfin, l’immeuble lui-même reste la pierre angulaire de toute reconversion. Sa structure, la profondeur de sa trame, la capacité à ouvrir des vues ou à créer des espaces extérieurs déterminent la faisabilité du projet.

Un changement de méthode indispensable

« Les défis sont de taille, mais c’est avec l’engagement de tous les acteurs de la filière que nous pourrons nous saisir efficacement de la reconversion des immeubles de bureaux en logements. Cette étude témoigne qu’il existe un chemin critique qui mène au succès de ces opérations. Grâce aux efforts de l’industrie, la connaissance du stock à reconvertir s’améliore, ainsi que les territoires à cibler en priorité et les bonnes pratiques à employer », précise Laurence Bouard, Head of Research chez Cushman & Wakefield France.

Dans ce contexte, garantir le succès d’une opération de reconversion passe d’abord par une autre manière de communiquer. Les professionnels rencontrés sont unanimes : il faut placer les discussions avec les collectivités en amont de toute réflexion ou identification de foncier.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements