Réseau immobilier : SAFTI affiche un chiffre d’affaires record de 225 millions (+ 25 % en 2025)

28 000 ventes chez SAFTI en 2025

Après deux années d’attentisme, 2025 marque un vrai tournant pour l’immobilier ancien. Selon les Notaires de France, le volume de transactions devrait atteindre 920 000 ventes, soit une hausse d’un peu plus de 10 % sur un an. Chez SAFTI, cette reprise se traduit par une croissance de 25% à 2025. Le réseau affiche 28 000 ventes en 2025 et un chiffre d’affaires record de 225 millions d’euros, en hausse de 25 %. « Nous étions confiants dès janvier, avec une prévision de croissance d’au moins 15 %. Ce +25 % confirme que nous avons su tirer pleinement parti de la reprise », souligne Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur du réseau.

Plus de conseillers, plus de formation, plus de tech

Cette performance repose d’abord sur le développement du réseau. SAFTI compte désormais près de 6 000 conseillers implantés partout en France, avec une augmentation d’environ 10 % des effectifs sur un an. Trois quarts des nouveaux entrants sont issus de reconversions professionnelles, tandis qu’un quart provient directement du secteur immobilier, d’agences traditionnelles ou d’autres réseaux d’indépendants.

Un choix assumé. « On ne change pas une stratégie qui fonctionne. Plus le réseau grandit, plus il faut investir dans l’accompagnement pour maintenir un niveau de performance homogène », explique Gabriel Pacheco.

Autre pilier du modèle : la formation. En 2025, le réseau a dispensé près de 150 000 heures de formation.

« Ce n’est pas de la formation pour la formation. Elle vise à rendre les conseillers plus précis dans leurs estimations, plus efficaces dans la commercialisation et plus à l’aise dans l’accompagnement des vendeurs comme des acquéreurs », insiste le dirigeant.

La technologie complète ce dispositif. Outils d’apport d’affaires, inter-cabinet interne, rédaction d’annonces assistée par l’intelligence artificielle, amélioration automatique des visuels… L’objectif est d’augmenter la qualité des annonces et de générer davantage de contacts qualifiés.

« La performance d’une vente commence dès l’annonce. Sa qualité conditionne directement le nombre d’appels et de leads », rappelle Gabriel Pacheco.

Résultat : 95 000 mandats ont été signés en 2025, en hausse de 14 %.