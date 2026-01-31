Réseau immobilier : Laforêt renouvelle son label « Enseigne responsable »

Laforêt obtient pour la deuxième année consécutive le label « Enseigne responsable », confirmant la structuration de sa démarche RSE à l’échelle nationale.

Le réseau Laforêt obtient, pour la deuxième année consécutive, le label « Enseigne responsable ». Une distinction encore rare dans l’immobilier, alors que la responsabilité des entreprises devient un critère de confiance central pour les clients comme pour les professionnels du secteur.

Newsletter MySweetimmo

Une labellisation qui répond à de nouvelles attentes dans l’immobilier

Dans un marché immobilier en pleine mutation, les attentes des consommateurs évoluent vers davantage de transparence, d’éthique et d’impact local. Selon des données citées par Laforêt, 75 % des Français estiment que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la société, tandis que 64 % des candidats prennent en compte la responsabilité sociétale avant de rejoindre une entreprise.

C’est dans ce contexte que Laforêt renouvelle, pour la deuxième année consécutive, le label « Enseigne responsable ». Cette distinction, encore peu répandue dans le secteur immobilier, s’appuie sur un audit indépendant et un référentiel aligné sur la norme ISO 26000 ainsi que sur les Objectifs de développement durable. Elle vise à évaluer de manière concrète les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux des enseignes.

À lire aussi Réseau immobilier : Nestenn dévoile ses priorités 2026 lors de son congrès annuel

Relation client, transparence et outils au cœur de la démarche

La responsabilité sociétale du réseau concerne directement la relation avec les clients. Dans un contexte où les particuliers sont plus attentifs aux pratiques des professionnels, Laforêt met en avant un accompagnement structuré et un suivi transparent des projets immobiliers.

L’ensemble des conseillers du réseau applique un Code de conduite client commun. Ce cadre vise à garantir des pratiques claires et une relation durable avec les clients, les partenaires et les fournisseurs. Cet engagement est complété par des outils numériques, dont un espace client en ligne sécurisé, destiné à faciliter le suivi des dossiers immobiliers.

À lire aussi Agents immobiliers : Amanda dévoile un nouveau site et un Smartshop

Formation et attractivité, un enjeu clé pour le réseau

La labellisation repose également sur la politique de formation et de marque employeur du réseau. À travers le Campus Laforêt, son centre de formation interne, le groupe propose plus de 180 modules de formations initiales et continues couvrant l’ensemble des métiers de l’immobilier.

L’objectif est de permettre aux collaborateurs de développer leurs compétences tout au long de leur parcours professionnel, dans un cadre de travail stable. Un enjeu important dans un secteur confronté à des difficultés de recrutement et de fidélisation.

Ancrage local et actions concrètes sur les territoires

Le troisième pilier de la démarche responsable repose sur l’ancrage territorial des agences. Les agences Laforêt s’impliquent dans la vie locale à travers des actions citoyennes, solidaires ou associatives, notamment via la Fondation Laforêt.

En 2025, plusieurs agences normandes ont mené une collecte de vêtements professionnels en partenariat avec l’association La Cravate Solidaire. Cette initiative a permis de collecter 415 kg de vêtements, auprès des collaborateurs comme des clients, afin de favoriser l’insertion professionnelle.

Pour Laforêt, le renouvellement du label « Enseigne responsable » vient confirmer la mobilisation de l’ensemble du réseau. « Être labellisé Enseigne Responsable pour la deuxième année consécutive vient confirmer la cohérence de notre engagement. Chez Laforêt, cela se traduit avant tout dans notre manière de travailler, au service de nos clients, de nos collaborateurs et des territoires. Ce sont des actions concrètes, portées chaque jour par nos agences partout en France », se réjouit Yann Jéhanno, Président de Laforêt.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements