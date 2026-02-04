Crédit immobilier : Des taux stables en février, et même quelques baisses !

Après des hausses au mois de janvier, les taux se stabilisent en février, avec même quelques baisses. Le début d’année, dans un contexte de forte concurrence interbancaire mais aussi de baisse des taux d’emprunt d’Etat, reste donc favorable à ceux qui ont un projet immobilier !

Après un mois de janvier marqué par des barèmes en majorité en hausse, en février, la tendance est à la stabilisation. Si quelques banques régionales ont augmenté leurs taux de 0,10 %, beaucoup les stabilisent après les hausses de janvier. Bonne nouvelle pour les emprunteurs : deux banques nationales baissent leurs taux en février, respectivement de 0,10 et 0,25 point !

« En ce mois de février, on voit clairement se dessiner les différentes stratégies des banques… Celles qui sont en conquête active de clientèle répercutent d’ores et déjà la baisse du taux d’emprunt d’Etat à 10 ans, passé de 3,6 % début janvier à 3,45 % début février, un plus bas depuis le mois de novembre. Dans un contexte de forte concurrence interbancaire, les banques se mettent d’ores et déjà en ordre de marche pour le « printemps de l’immobilier », période clé pour elles pour atteindre leurs objectifs de production de crédits sur le 1er semestre », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer qui ajoute : « Pour ceux qui ont un projet immobilier, c’est donc le moment de le concrétiser, d’autant que, pour les très bons dossiers, les banques proposent des taux encore proches de 3 % sur toutes les durées !»

En février, les taux moyens sont stables à 3,20 % sur 15 ans, 3,40 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans, avec des taux plus bas négociés à 2,8 % sur 15 ans et 3 % sur 20 ans et 25 ans.

Un bon niveau d’activité en janvier, en dépit du contexte budgétaire

En janvier, les demandes de crédit sont restées soutenues chez Vousfinancer, avec une hausse des mandats de recherche en financement de plus de 15 % par rapport à janvier 2025, et de près de 45 % par rapport à 2024. Du côté des montants de crédit financés, l’encours est en hausse de 20 % sur un an, et même de plus de 50 % sur 2 ans !

« On constate qu’en ce début d’année, en dépit du contexte politique et budgétaire, ceux qui ont la volonté d’acheter leur résidence principale, qu’ils soient primo ou secundo-accédants, poursuivent leur projet, afin de bénéficier de bonnes conditions d’emprunt… avant une éventuelle remontée des taux au second semestre. La reprise que nous avons constatée en 2025 semble se poursuivre en 2026 ! », analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Le dispositif Jeanbrun : un bon signal pour les investisseurs

Bonne nouvelle : le nouveau dispositif Jeanbrun destiné à relancer l’investissement locatif est compatible avec toutes les zones (France entière) et le mécanisme du déficit foncier, même si la question de la rentabilité reste centrale en raison des loyers plafonnés mais aussi du niveau de travaux demandés dans l’ancien (30 % du montant de l’opération).

« Toute mesure visant à relancer l’investissement locatif est aujourd’hui la bienvenue. Dans un contexte marqué par une baisse continue des investisseurs, passés de 15 % des emprunteurs en 2021 à seulement 11 % en 2025 chez Vousfinancer, le dispositif Jeanbrun pourrait inverser la tendance et permettre un retour vers les 15 % en 2026, d’autant que les banques financent ce type d’emprunteurs, sous certaines conditions bien sûr, notamment d’endettement », détaille Julie Bachet.

Contrairement à l’ancienne loi Pinel, le dispositif Jeanbrun ne repose pas sur une réduction d’impôt mais sur une déduction des revenus imposables, grâce notamment à l’amortissement fiscal du bien et à la déductibilité à 100 % des charges locatives et des intérêts d’emprunt. Concrètement, ces leviers permettent de réduire le revenu foncier net imposable et, en cas de déficit, d’imputer jusqu’à 10 700 € sur le revenu global, renforçant ainsi l’attractivité de l’investissement locatif, y compris en cas d’éventuelle hausse des taux de crédit en 2026.

