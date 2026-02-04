Réseau immobilier : Espaces Atypiques affiche +26% de chiffre d’affaires en 2025
En 2025, Espaces Atypiques réalise 47,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 26 %. Julien Haussy, fondateur du réseau, évoque une année de référence et des perspectives solides pour 2026.
- Espaces Atypiques réalise 47,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 26 % sur un an, alors que le marché immobilier progresse de 12 %.
- Le réseau Espaces Atypiques enregistre 2 100 transactions en 2025, soit une progression de 23 %, avec un volume total de biens vendus de 1,15 milliard d’euros.
- Près de 8 000 mandats ont été signés en 2025 chez Espaces Atypiques, en hausse de 11 %, avec un taux d’exclusivité porté à 42 %.
- Pour le premier semestre 2026, Espaces Atypiques anticipe une croissance de chiffre d’affaires de 15 %, portée par un niveau élevé d’offres négociées et de promesses de vente.
Alors que le marché immobilier global progresse de 12%, le réseau d’agences spécialisé dans les biens atypiques enregistre une hausse de 26% de son chiffre d’affaires par rapport à 2024. Avec 47,2 millions d’euros de chiffres d’affaires, Espaces Atypiques signe une année de référence et retrouve le niveau de sa meilleure performance historique, atteinte en 2022.
« 2025 a montré que le marché des biens atypiques reste dynamique et soutenu, malgré un contexte national plus contraint. La demande pour des biens de qualité et en bon état ne faiblit pas, que ce soit à Paris, dans les grandes villes ou dans les zones de villégiature. Pour 2026, les indicateurs sont au vert, de nombreux projets de mise en vente et un “pipe” en forte hausse laissent présager une année active, marquée par un intérêt soutenu des acquéreurs pour les biens de caractère« , précise Julien Haussy, Dirigeant et Fondateur d’Espaces Atypiques.
Des projets de mise en vente en progression
En 2025, Espaces Atypiques a signé près de 8 000 mandats, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024, ce qui traduit la confiance renforcée des propriétaires dans l’expertise du réseau et sa capacité à valoriser leurs biens atypiques. Le taux d’exclusivité poursuit sa progression, atteignant 42%, un indicateur clé de la qualité de l’accompagnement proposé par les équipes. Le prix moyen des biens atypiques est en légère hausse de 1,7% à 550 000 euros, confirmant l’équilibre entre l’offre proposée et les attentes des acquéreurs.
Sur 4 ans, une surperformance du réseau malgré un marché plus restreint
À périmètre comparable (hors agences créées après 2021), le réseau dépasse le chiffre d’affaires de 2021 (45,7 M€), alors que le nombre de transactions en France a diminué de près de 21 % sur la même période (945 000 transactions estimées en 2025 contre 1 198 000 en 2021). Ces résultats illustrent la capacité d’Espaces Atypiques à tirer parti des spécificités d’un marché de biens haut de gamme et rares et à accompagner efficacement les propriétaires et acquéreurs.
« 2025 restera comme une année de référence. Nous avons largement surperformé, avec une hausse de 26 % de nos ventes », ajoute Julien Haussy.
Un marché des biens atypiques toujours soutenu
Le marché des biens de caractère reste attractif et dynamique. De nombreux beaux projets sont régulièrement mis en vente, et la demande pour des biens de qualité, en bon état, demeure soutenue à Paris, dans les grandes métropoles ainsi que dans les zones de villégiature. Dans un contexte d’incertitudes géopolitiques, l’immobilier haut de gamme conserve son rôle de valeur refuge, attirant toujours les acquéreurs à la recherche de sécurité.
Des perspectives de croissance au 1er semestre 2026 estimées à +15%
Le niveau des offres négociées et des promesses à signer est en hausse de 17% par rapport à fin 2024. Cette dynamique laisse envisager une croissance du chiffre d’affaires de 15% au 1er semestre 2026 par rapport au 1er semestre 2025.
« Les taux de crédit devraient rester globalement stables, avec des variations selon les profils emprunteurs. Les prix de l’immobilier se stabilisent et le volume de transactions repart progressivement à la hausse. Les clients continuent d’investir dans la pierre, notamment dans les biens haut de gamme, qui conjuguent valeur patrimoniale et qualité d’usage », analyse Julien Haussy.